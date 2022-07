Zelenski: Venemaa vastu saab vaid kaasaegsete ja võimsate relvadega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Venemaad on võimalik peatada vaid kaasaegsete ja võimsate relvadega. Viimase ööpäeva jooksul on Vene väed pommitanud Mõkolajivit, Harkivit, Krõvõi Rihi ja Zaporižžja oblasti alasid.

Oluline kell 07.20:

- Zelenski: vaid kaasaegsed ja võimsad relvad saavad Venemaa vastu;

- Zelenski kutsus tagasi mitmed suursaadikud;

- Ukraina kutsub inimesi lahkuma aladelt, mille plaanib tagasi vallutada.

Zelenski: vaid kaasaegsed ja võimsad relvad saavad Venemaa vastu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses videopöördumises, et vaid Venemaa saab peatada vaid kaasaegsete ja võimsate relvadega.

"Viimase 24 tunni jooksul on Venemaa tabanud Mõkolajivit, Harkivit, Krõvõi Rihi ja Zaporižžja oblasti alasid. Ta on võtnud sihikule elamupiirkonnad - täiesti sihilikult, tavalised majad, tsiviilobjektid, inimesed. On ohvreid, surnuid ja haavatuid. Ükski päev ega öö ei möödu jõhkrate rünnakuteta Donbassis - Slovjaski suunal, Bahmutis, Avdijivkas. Vaid kaaseaegsed ja võimsad relvad saavad selle terrori peatada," ütles Zelenski.

Zelenski tänas USA-d otsuse eest Ukrainat 400 miljoni dollarise sõjalise abipaketiga toetada ning HIMARS mitmikraketiheitjate eest.

Venemaa rünnakutes sai laupäeval Harkivis vigastada kolm tsiviilelanikku, kuigi Venemaa peamised rünnakud on keskendunud Luhanski ja Donetski aladele.

Ukraina ametiisikud teatasid rünnakutest mõlemas oblastis, briti kaitseministeerium aga hoiatas, et Moskva koondab reservvägesid üle Venemaa Ukraina piiri lähedale.

Zelenski kutsus tagasi mitmed suursaadikud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas laupäeval, et vabastas ametist mitmed Kiievi saadikud välismaal, sealjuures riigi saadiku Saksamaal.

Zelenski teatas Saksamaa, India, Tšehhi, Norra ja Ungari suursaadikute vabastamisest ning ütles, et uued kandidaadid valmistuvad ametisse asuma.

Presindent on alates Venemaa sissetungi algusest 24. veebruaril rõhutanud diplomaatidele rahvusvahelise toe ja relvaabi saavutamise vajalikkust vajalikkust.

Kiievi suhted Vene energiast sõltuva Saksamaaga on seejuures eriti tundlikud.

Ukraina kutsub inimesi lahkuma aladelt, mille plaanib tagasi vallutada

Ukraina on palunud Hersoni ja Zaporižžja elanikel evakueeruda, kuna valmistub piirkonna tagasi võtmiseks. Asepeaminister Irina Verestšuk kutsus elanikke üles igal võimalusel aladelt lahkuma.

"Te peate otsima võimalust lahkuda, kuna meie väed vabastavad ala. Tulemas on suured lahingud. Ma ei taha kedagi hirmutada, kõik mõistavad," ütles ta.

Briti kaitseministeerium: Venemaa koondab reserve Ukraina piiri lähedale

Suurbritannia kaitseministeeriumi sõnul tegelev Venemaa reservvägede liigutamisega kogu riigis eesmärgiga koondada need Ukraina lähedale tulevaste pealetungioperatsioonide jaoks.

Suur osa uutest jalaväeüksustest on brittide hinnangul ilmselt kasutusele võtmas pikaajaliselt laos seisnud MT-LB soomustransportrööre. Seni on Venemaa neid jalaväelaste transpordiks eesliinile sobimatuks pidanud.

MT-LB oli 1950-ndatel aastatel loodud algselt suurtükkide vedamiseks, need on väga nõrgalt soomustatud ning kaitseks on paigaldatud vaid kuulipilduja.

Seevastu enamik Venemaa esimestest ešeloni rünnakuüksustest varustati veebruaris jalaväe lahingumasinatega BMP-2, millel oli kuni 33 mm paksune soomus ja võimas 30 mm kahur ja tankitõrje raketiheitja.

Suurbritannia kaitseministeerium märgib, et hoolimata president Putini 7. juuli väitest, et Venemaa sõjavägi pole Ukrainas oma jõupingutusi isegi alustanud, on paljud tema appi saadetud vägedest ajutised rühmitused, mis kasutavad aegunud või sobimatut varustust.