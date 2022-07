Esmaspäeval tõuseb päeva keskmine elektrihind lausa 416 euroni

Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas on esmaspäeval päeva keskmine elektri hind 415,65 eurot megavatt-tunni eest, tipptundidel maksab elekter 550 eurot megavatt-tunni kohta.

Esmaspäeval on elekter kõige kallim hommikul üheksast kümneni, kui megavatt-tunni eest tuleb maksta täpselt 550 eurot. Kella 11 ja 12 vahel on hinnaks 549,9 eurot, kella 16 ja 17 vahel 549,91 eurot ning tund hiljem 549,99 eurot.

Päeva keskmine hind on 415,65 eurot, mis on tänavune kõrgeim päeva keskmine hind. Rekord pärineb mullu 7. detsembrist, kui päeva keskmine hind oli 469 eurot ning tõusis hommikutundidel korraks ka üle 1000 euro megavatt-tunni eest.

Esmaspäeval on madalaim elektrihind hommikul neljast viieni, kui megavatt-tund maksab 234,08 eurot.

Lätis, Leedus ja Soomes on esmaspäeval täpselt sama elektrihind, Rootsis on see samas kahes hinnapiirkonnas päeva keskmisena vaid 7,45 eurot.

Juunis oli kõrgeim päeva keskmine hind 264 eurot, juulis senini 288 eurot.