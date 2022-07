Prantsusmaa valmistub Venemaa gaasitarnete täielikuks katkemiseks

Ministri sõnul peavad gaasi puudujäägi korral vähendama oma tarbimist majapidamised ja ettevõtted, kuid valitsusel on kavas ka uue taristu ehitamine veeldatud maagaasi vastuvõtmise jaoks. Kui vaja, siis on valitsus valmis vaatama ettevõtete kaupa, keda sundida energia kokkuhoiu nimel tootmist kokku tõmbama.

Prantsusmaa gaasiimpordist tuleb 17 protsenti Venemaalt, kuid võimalik gaasikatkestus tekitaks suure hulga probleeme, kuna paljud tuumajaamad on suletud hooldustöödeks.

"Olgem valmis Vene gaasi täielikuks katkestuseks. See on kõige tõenäolisem stsenaarium. See nõuab meilt energiasõltumatuse kiirendamist, varude suurendamist, kiiret LNG ujuvterminali ehitamist Le Havre'isse ning sunnib meid kahe-kolme aasta jooksul lõpetama kulutused, mida teised riigid teevad kuue kuuga," lausus Le Maire.