Sotsid ja Isamaa soovivad ministrikohtade võrdset jaotust

Vastusvaldkondi võib valitsuses jagada nii, et iga võimuliitu kuuluv erakond saab võrdse arvu ministrikohti või vastavalt esindatusele riigikogus. Poliitikud peavad mõistlikuks võrdset kohtade jaotamist.

"Siis kõikidel on võrdne hääl. Et iga partner tunneb ennast võrdsena, ei tunne ennast suuremana või väiksemana valitsuses. Siis võib-olla koostöö laabub paremini, kui igaüks tunneb ennast võrdsena," ütles sotsiaaldemokraatide peasekretär Eduard Odinets.

"Viimased valitsused on kõik seda võrdsusprintsiipi silmas pidanud ja see hoiab teatavat tasakaalu. Ma oleksin sama mõtte poolt," märkis Isamaa aseesimees Riina Solman

Reformierakonna juhatuse liige Hanno Pevkur rääkis, et kõik ei pruugi saada just neid vastutusvaldkondi, mida nad eeldavad, aga eesmärk on alati olnud, et erakonnad jääks oma ministrikohtadega rahule.

Pevkuri sõnul viitavad väljakutsed, mis koalitsioonileppes rõhuasetuse saavad, ka kõige olulisematele ministeeriumidele. Uue koalitsiooni väljakutsed on olnud toimetulek, energiakriis, julgeolek ja haridus.

"Kui ma vaatan seda, mis on meile varasemalt oluline olnud ja vaatan ka koalitsioonilepet, siis kindlasti on väga olulised teemad need, et Eesti rahandus püsiks korras ehk rahandusvaldkond, samamoodi kaitsevaldkond ja haridusvaldkond. Aga nagu ma ütlesin, ükski selline eeldus tavaliselt paika ei pea," lausus ta.

"Sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline inimeste toimetulek, sotsiaalne poliitika, ilmselt need portfellid on meile huvipakkuvad. Kindlasti kõikidele erakondadele tänases olukorras on olulised välispoliitilised, julgeolekuga seotud ametikohad," ütles Odinets.

"Min kõrvaltvaatajana tänaste läbirääkimiste suhtes sooviksin küll, et Isamaa saaks laste ja peretoetuste eelnõuga edasi liikuda, kuna see on algusest saadik meie eelnõu. Me täna näeme selgelt, et see on inimeste toimetulek. Energiahinnad tõusevad hüppeliselt, need saavad olema võtmeministrite rollid," lausus Solman

Kui erakondade juhid on vastutusvaldkonnad jaganud, on iga erakonna siseasi teha otsus, keda millisele ministrikohale pakutakse. Peaminister peab meeskonnaga päri olema, rääkis Pevkur.