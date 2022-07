Terve järgmine nädal tuleb vihmane

Öö vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Mitmel pool tekib ka udu. Tuul on muutliku suunaga 1 kuni 6 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 9 ja 17 kraadi vahele.

Hommikul on taevas peamiselt selge või üksikute pilvedega ning üldiselt sajuta, vaid veekogude ääres võib tulla lühiajalisi vihmahooge. Tuul on nõrk ja valdavalt põhjakaarest ning soojakraadid on 16 kuni 18 kraadini.

Ka päev on sarnase pilvkattega, kuid mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja sadu võib olla tugev. Ennelõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal pöördub põhjakaarde kiirusega 3 kuni 8 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuurinäit jääb 20 ja 24 kraadi vahele.

Õhtul on taevas suuremas osas selge või õhukese pilvevinega ning sajuta. Vaid üle idapiiri kandub tihe pilvemass koos vihmasajuga. Põhjakaare tuul veidi tugevneb, puhanguid on kuni 11 meetrini sekundis. Sooja on on 18 kuni 20 kraadi.

Vihmaga jätkame ka terve järgmise nädala. Teisipäeval sajab hoovihma üle maa. Kesknädalal on kohati tugevad sajud eelkõige Lääne-Eestis ning neljapäeval-reedel on taaskord kõikjal hoovihmavõimalus. Kuni neljapäevani püsib päevane temperatuur 20 kraadi ümber, reedel astub aga paar pügalat allapoole.