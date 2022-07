Miljonid Ukraina sõdurid on Lõunas valmis Vene rünnakuid tagasi lööma

Lõuna-Ukrainas on miljonid Lääne relvadega varustatud Ukraina sõdurid valmis tagasi lööma Vene vägede rünnakuid ja asuma ise vastupealetungile, ütles Ühendkuningriigi ajalehele The Times Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov.

Oluline 11. juulil kell 05.36:

- Miljonid Ukraina sõdurid on valmis vasturünnakuteks riigi lõunaosas;

- Ukraina presidendi sõnul pommitab Venemaa Ukrainat lakkamatult;

- Ukraina ei ole rahul Kanada otsusega tagastada Venemaale Nord Stream 1 käigushoidmiseks vajalik generaator;

- Poola koolides hakkab tuleval õppeaastal õppima 400 000 Ukraina last;

- Saksamaa välisministri sõnul on Putiniga võimatu läbi rääkida.

Miljonid sõdurid on valmis Lõuna-Ukrainas Vene vägesid tagasi lööma

Lõuna-Ukrainas on miljonid, Lääne relvadega varustatud Ukraina sõdurid valmis tagasi lööma Vene vägede rünnakuid ja asuma ise vastupealetungile, ütles Ühendkuningriigi ajalehele The Times Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov.

Kaitseministri sõnul on Ukraina president Volodõmõr Zelenski andnud vägedele käsu võtta tagasi okupeeritud rannikualad, mis on hädavajalikud Ukraina majandusele.

Reznikovi sõnul kirjutab ta pidevalt kirju Lääne riigijuhtidele, milles selgitab, miks Ukrainale Lääne relvastust ilmtingimata vaja on.

Zelenski: Venemaa pommitab Ukrainat lakkamatult

Venemaa pommitab Ukraina linnu vahetpidamata, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski kommenteerides pühapäevast raketitabamust Tšasiv Jari linnas Donetskis. Tšasiv Jaris sai surma 15 inimest, Zelenski sõnul pole hukkunute arv kindlasti lõplik.

Zelenski sõnul korraldas Venemaa viimase 24 tunni jooksul 34 õhurünnakut, peale selle tulistatakse Ukraina linnu suurtükkidest.

Zelenski sõnul aitab pommitamisi katkestada ainult piisavalt suurte kaotuste põhjustamine Vene vägedele, mida Ukraina armee praegu ka üritab.

Ukraina ei ole rahul Kanada otsusega tagastada Venemaale Nord Stream 1 käigushoidmiseks vajalik generaator

Ukraina energeetikaminister ja välisminister on teinud avalduse, milles taunivad Kanada otsust anda pärast äsjalõppenud remonti Venemaale tagasi generaator, milleta gaasijuhe Nord Stream 1 väidetavalt töötada ei saa.

Ministrite sõnul on Saksamaa firmas Siemens valmistatud ning Kanadas remonditud generaatori tagastamine vastuolus Lääneriikide Venemaale kehtestatud sanktsioonidega. Ministrid kutsuvad Kanadat üles ümber mõtlema ja turbiini mitte tagastama.

Samas on paljud Euroopa riigijuhid väga mures Nord Stream 1 töö lakkamise ja Vene gaasitarnete võimaliku täieliku katkestamise pärast.

Poola koolides hakkab tuleval õppeaastal õppima 400 000 Ukraina last

Poola haridusministri Przemyslav Czarneki sõnul hakkab Poola koolides uuel õppeaastal õppima veel 200 000 Ukraina last. 200 000 last alustas Poola koolides õpinguid juba lõppenud õppeaasta viimaseil kuil.

Haridusministri sõnul hakkavad Poola koolidest haridust saama nii Poolasse põgenenud Ukraina lapsed, kui ka Ukrainas viibivad lapsed. Viimased on kaugõppel, osaledes õppetöös arvuti või telefoni vahendusel.

Saksamaa välisministri sõnul on Putiniga võimatu läbi rääkida

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock kritiseeris Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit teravalt laste hukkumise pärast Vene-Ukraina sõjas.

Baerbock ütles ajalehele Der Spiegel, et hukkunud laste piltide nägemine oli tema hiljutise Ukraina-visiidi halvim osa.

Baerbocki sõnul näitab laste massiline hukkumine, et Putin ei hooli sõda pidades mitte kellestki ning tema eesmärk on üksnes häving. Seepärast on Baerbocki hinnangul praegusel ajal ka võimatu Putiniga läbi rääkida.