Venemaa jätkab Donetski põhjaosas Ukraina armee positsioonide ründamist

Ukraina ja Venemaa teatasid, et lahingud jätkuvad Donetski oblasti põhjaosas, kus Vene väed proovivad edasi tungida Slovjanski suunas. Ukraina peastaabi teatel jätkab Venemaa armee Slovjanski ümbruses asuvate asulate pommitamist.

Oluline 11. juulil kell 17.06:

- Miljonid Ukraina sõdurid on valmis vasturünnakuteks riigi lõunaosas;

- Ukraina presidendi sõnul pommitab Venemaa Ukrainat lakkamatult;

- Ukraina ei ole rahul Kanada otsusega tagastada Venemaale Nord Stream 1 käigushoidmiseks vajalik generaator;

- Poola koolides hakkab tuleval õppeaastal õppima 400 000 Ukraina last;

- Saksamaa välisministri sõnul on Putiniga võimatu läbi rääkida.

Kiiev: Ukraina vallutas Hersoni oblastis tagasi Ivanivka küla

Ukraina armee teatas, et vallutas tagasi Ivanivka küla, mis asub Hersoni oblastis.

"Vene okupantidest on Ivanivkasse jäänud vaid kohutavad mälestused ja hävitatud sõjavarustus," teatas sotsiaalmeedias Ukraina sõjaväeüksus.

Miljonid sõdurid on valmis Lõuna-Ukrainas Vene vägesid tagasi lööma

Lõuna-Ukrainas on miljonid, lääne relvadega varustatud Ukraina sõdurid valmis tagasi lööma Vene vägede rünnakuid ja asuma ise vastupealetungile, ütles Ühendkuningriigi ajalehele The Times Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov.

Kaitseministri sõnul on Ukraina president Volodõmõr Zelenski andnud vägedele käsu võtta tagasi okupeeritud rannikualad, mis on hädavajalikud Ukraina majandusele.

Reznikovi sõnul kirjutab ta pidevalt kirju lääne riigijuhtidele, milles selgitab, miks Ukrainale lääneriikide relvastust ilmtingimata vaja on.

London: nädalavahetusel ei saavutanud kumbki pool territoriaalseid edusamme

Suurbritannia kaitseministeerium teatel pole kumbki pool nädalavahetusel territoriaalset edu saavutanud. Venemaa jätkab Donbassi põhjaosas Ukraina positsioonide pommitamist, vahendas The Guardian.

Ukraina väed jätkavad Vene vägede survestamist Hersoni oblastis. Londoni teatel on Vene vägede puhul märgata väsimust. Venemaa armeed räsivad ka personaliprobleemid.

Haidai: Venemaa värbab okupeeritud aladelt uusi võitlejaid

Luhanski oblasti juhi Serhi Haidai sõnul värbab Venemaa äsja vallutatud territooriumitelt uusi võitlejaid, keda kasutatakse kahurilihana. Haidai sõnul peavad uued võitlejad tegutsema eesliinil, et venelased saaksid teada, kus asuvad Ukraina väed, vahendas The Guardian.

Zelenski: Venemaa pommitab Ukrainat lakkamatult

Venemaa pommitab Ukraina linnu vahetpidamata, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski kommenteerides pühapäevast raketitabamust Tšasiv Jari linnas Donetskis.

Ukraina päästeteenistus teatas esmaspäeval, et Venemaa raketirünnakus Donetski kortermajale hukkus vähemalt 29 inimest.

Zelenski sõnul korraldas Venemaa viimase 24 tunni jooksul 34 õhurünnakut, peale selle tulistatakse Ukraina linnu suurtükkidest.

Zelenski sõnul aitab pommitamisi katkestada ainult piisavalt suurte kaotuste põhjustamine Vene vägedele, mida Ukraina armee praegu ka üritab.

Päästjad tegutsevad Tšasiv Jaris raketitabamuses purustatud maja rusudes Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Ukraina ei ole rahul Kanada otsusega tagastada Venemaale Nord Stream 1 käigushoidmiseks vajalik generaator

Ukraina energeetikaminister ja välisminister on teinud avalduse, milles taunivad Kanada otsust anda pärast äsjalõppenud remonti Venemaale tagasi generaator, milleta gaasijuhe Nord Stream 1 väidetavalt töötada ei saa.

Ministrite sõnul on Saksamaa firmas Siemens valmistatud ning Kanadas remonditud generaatori tagastamine vastuolus lääneriikide Venemaale kehtestatud sanktsioonidega. Ministrid kutsuvad Kanadat üles ümber mõtlema ja turbiini mitte tagastama.

Samas on paljud Euroopa riigijuhid väga mures Nord Stream 1 töö lakkamise ja Vene gaasitarnete võimaliku täieliku katkestamise pärast.

Poola koolides hakkab tuleval õppeaastal õppima 400 000 Ukraina last

Poola haridusministri Przemyslav Czarneki sõnul hakkab Poola koolides uuel õppeaastal õppima veel 200 000 Ukraina last. 200 000 last alustas Poola koolides õpinguid juba lõppenud õppeaasta viimaseil kuil.

Haridusministri sõnul hakkavad Poola koolidest haridust saama nii Poolasse põgenenud Ukraina lapsed, kui ka Ukrainas viibivad lapsed. Viimased on kaugõppel, osaledes õppetöös arvuti või telefoni vahendusel.

Saksamaa välisministri sõnul on Putiniga võimatu läbi rääkida

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock kritiseeris Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit teravalt laste hukkumise pärast Vene-Ukraina sõjas.

Baerbock ütles ajalehele Der Spiegel, et hukkunud laste piltide nägemine oli tema hiljutise Ukraina-visiidi halvim osa.

Baerbocki sõnul näitab laste massiline hukkumine, et Putin ei hooli sõda pidades mitte kellestki ning tema eesmärk on üksnes häving. Seepärast on Baerbocki hinnangul praegusel ajal ka võimatu Putiniga läbi rääkida.

Ukraina relvajõudude hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 37 400 (võrdlus eelmise päevaga +100);

- tankid 1645 (+4);

- soomustransportöörid 3828 (+5);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 838 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 247 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 109 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 676 (+0);

- tiibraketid 155 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2696 (+2);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 66 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.