Trump: meeleheitel Biden kerjab saudidelt naftat

Bideni Saudi Araabia visiit on osa tema kolmapäevast laupäevani toimuvast Lähis-Ida ringreisist. USA-s tõuseb kiiresti autokütuse hind, Biden otsib abi nüüd Saudi Araabiast, vahendas The Times.

Bideni väitel teevad saudid koostööd USA ekspertidega, et stabiliseerida naftaturgu.

"Ma tean, et paljud inimesed ei nõustu minu otsusega reisida Saudi Araabiasse. Minu vaated inimõiguste kohta on selged ning inimeste põhivabadused on alati päevakorras, kui ma välismaal reisin. Sama on ka selle reisi ajal," ütles Biden.

Biden kohtub Saudi Araabias kroonprints Mohammed bin Salmaniga. USA luure hinnangul kiitis prints heaks ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrvamise. Mõned Valge Maja ametnikud kaaluvad tagasiastumist, teatas The Times.

Pühapäeval tapeti veel üks Saudi Araabia dissident, Manea Al-Yami. Opositsiooniline Rahvusassamblee Partei teatas, et Manea Al-Yami mõrvati.

Ajaleht The New York Times kirjutas, et Bideni visiit Saudi Araabiasse oleks pidanud toimuma vahetult pärast NATO tippkohtumist Madridis. USA ametnikud aga kartsid, et veel üks reis oleks temavanuse mehe jaoks liiga raske. Biden oleks siis USA-st ära olnud kümme päeva.

Biden proovib muuta Trumpi administratsiooni poliitikat Lähis-Idas. Ta pole siiski tühistanud USA otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Samuti pole Biden taastanud veel Iraani tuumalepet.

Trump tegi presidendina esimese välisreisi Saudi Araabiasse.