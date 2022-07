Politico: europarlamendi uus peasekretär määratakse ametisse tagatoa kaudu

Väljaanne Politico kirjeldab, kuidas Euroopa Parlamendi kolm fraktsiooni tahavad tagatoatehingute kaudu määrata ametisse järgmist peasekretäri. Kriitikud leiavad, et fraktsioonid tegelevad onupojapoliitikaga.

Aasta lõpus lahkub ametist peasekretär Klaus Welle, kolm fraktsiooni tahavad tema asendajaks määrata Alessandro Chiocchettit, teatas Politico.

Chiocchetti on praegu Euroopa Parlamendi presidendi Roberta Metsola kabinetijuht.

Welle oli peasekretär 13 aastat ja muutis selle ametikoha oluliseks võimukeskuseks. Tema juhtimisel koostati parlamendi päevakorda ja määrati ametisse tähtsaid bürokraate.

Euroopa Rahvapartei (EPP) tahab Welle positsiooni täita oma inimesega. Tegemist on suurima europarlamendi fraktsiooniga." Nüüd on tekkimas kolmepoolne tehing, kus osalevad EPP, liberaalide fraktsioon Renew Europe ja vasakpoolsed," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Selle tehingu raames saaks peasekretäriks Chiocchetti ja parlamendis loodakse uus poliitikaosakond. Seda hakkaksid juhtima vasakpoolsed. Samuti vähendatakse peasekretäri ametikoha kriteeriume, et Chiocchetti kvalifikatsioon oleks täidetud.

Chiocchetti ametisse määramise vastu on palju poliitikuid. Roheliste asepresident Heidi Hautala proovis takistada uue poliitikaosakonna loomist.

"Rohelised nõuavad, et uue peasekretäri ametisse nimetamisel järgitaks kõiki reegleid. Samuti nõuame, et ametisse määratakse inimene, kellel on olemas kvalifikatsioon," ütles roheliste parlamendisaadik Daniel Freund.

Ühe ametniku sõnul luuakse uus osakond lihtsalt sellepärast, et vasakpoolsed saaksid pirukast oma osa. Uue osakonna bürokraadid saavad hästi tasustatud.

Mõned europarlamendi liikmed on kriitilised ka Chiocchetti mineviku suhtes ja tema võimetes tulla toime parlamendi administratsiooni juhtimisel. Selle suurus on umbes kaheksa tuhat inimest.

Chiocchetti oli varem Itaalia poliitiku Marcello Dell'Utri assistent, kes mõisteti Sitsiilia maffiaga seotud sidemete tõttu seitsmeks aastaks vangi. Chiocchettit pole korruptsioonis süüdistatud.