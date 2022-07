Swedbank ja SEB tõstavad pangateenuste hindu

Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla ütles ERR-i küsimusele vastates, et hinnatõusu mõjutas turuolukord: "Kõik hinnad ei muutunud, muutusid vaid need, kus teenuse osutamisega seotud kulud on tõusnud. Kliente, kes kasutavad internetipanka ja mobiilirakendust, puudutavad muudatused vähe."

Ulla sõnul on suurenenud klientide arv, kes kasutavad Swedbankis digitaalseid kanaleid. Seetõttu on klienditeenindajate abiga kontorites tehtavate tehingute mahud samuti vähenenud.

SEB Panga kommunikatsioonijuht Maarja Kalamas ütles, et pank prognoosib, et tulevikus jäävad elektrooniliste kanalite hinnad alati soodsamaks, kui klienditeenindaja abiga tehtud tehingud.

Swedbankis tõusid hinnad juba 1. juulil. Sellele järgneb 1. septembril SEB hinnatõus.

SEB pank tõstab näiteks deebet- ja krediitkaartide tähitud postiga saatmise hinda poole võrra: 2,5 eurolt viiele. Kaartide riigisisene saatmine tavapostiga on SEB klientidele tasuta.

Lisaks muutub nii SEB-s kui Swedbankis kontoris tehtavate pangasiseste maksete hind. Mõlemas senisest 2,3 eurost viiele.

Swedbankis tõuseb veel siseriiklike ja Euroopa maksete hind 3,2 eurolt viiele. SEB-is 3,5 eurolt viiele.

Swedbankis saab juuli algusest alates ühes kuus sularahaautomaati sisse maksta maksimaalselt 6000 eurot, välja võtta kuni 10 000 eurot. Smart-ID uuendamine tõuseb täisealistele viielt eurolt kümnele.

Swedbank ja SEB vaatavad enda hinnakirja üle iga aasta. Swedbanki sõnul on veel vara rääkida sellest, kas teenuste hinnad kasvavad ka järgmisel aastal.

Konkureerivas väiksemas LHV pangas maksavad kontoris tehtud maksed samuti viis eurot.

Swedbanki koondkasum Eestis oli esimeses kvartalis 43,3 miljonit eurot. Puhas teenustasu andis sellest 17,9 miljonit. Eelmise aasta esimeses kvartalis oli koondkasum 41,4 miljonit ja teenustasutulu 18,6 miljonit.

SEB Panga koondkasum oli esimeses kvartalis 27,2 miljonit eurot. Sellest puhas teenustasutulu oli 12,7 miljonit eurot. Eelmise aasta I kvartalis oli koondkasum 25,9 miljonit, sellest puhas teenustasu 11,3 miljonit.