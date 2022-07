Arizona võimud piirasid politsei tegevuse filmimist

Kodanikuõiguste aktivistid muretsevad, et Arizonas ei saa järgmist George Floydi intsidenti kaamerasse jäädvustada. Telefonisalvestused aitasid tagada politseinik Derek Chauvini süüdimõistmise, vahendas The Times.

Seadus võeti vastu aasta pärast seda, kui võimud alustasid uurimist selle kohta, kas Arizona pealinnas Phoenixis kasutasid politseinikud järjepidevalt liiga palju jõudu.

Seadus jõustub septembris. Selle kohaselt on ebaseaduslik filmida politseinikke 2,5 meetri raadiuses piirkonnas, kui inimene teab, või peaks teadma, et seal toimub õiguse kaitsmine. Seaduse rikkumine on väärtegu, mille karistus on kuni 30 päeva vangistust ja 500 dollarit trahvi, vahendas The Times.

Õiguskaitset puudutav tegevus hõlmab kellegi ülekuulamist, vahistamist või korrarikkujaga tegelemist.

"Meil on vaja kaitsta politseid nende eest, kellel on väga halb otsustusvõime või kurjad motiivid," ütles seadust toetanud vabariiklasest poliitik John Kavanagh. Ta on endine politseinik.

New Yorgi demokraadist linnapea ja endine politseinik Eric Adams kutsub samuti kodanikke üles, et nad lõpetaksid telefonidest korrakaitsjate filmimise. "Lõpetage minu politseinike jäädvustamine, kui nad teevad oma tööd," ütles märtsis Adams.

Denveri ülikooli õigusteaduse professor Alan Chen ütles, et uus seadus jätab õhku palju küsimusi. "Selles seaduses on kindlasti probleeme, mis puudutavad põhiseaduses sätestatud sõna- ja kogunemisvabadust," ütles Chen.