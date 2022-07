Elektri hind langeb teisipäeval 345,69 eurole

Esmaspäeval oli päeva keskmine hind 415,65 eurot megavatt-tunni eest, viimati oli elektri hind nii kõrgel mullu detsembris.

Elektri hind ületab 400 eurot teisipäeva hommikul kella seitsmest kuni kella kümneni, samuti ka kell 11 kuni kell 13 ning kell 19 kuni südaööni. Kalleim tund on alates kell 20, mil hind tõuseb 479,82 euroni.

Odavaim on elekter teisipäeva varahommikul kella nelja ajal, kui megavatt-tunni hind on 153,14 eurot.

Hinnatase on teisipäeval Eestiga sama ka Soomes, Lätis ja Leedus on see veidi odavam ehk 360,17 eurot megavatt-tunni eest.

Kõrge hinna põhjuseks on nii Soome kui ka Läti ja Leedu elektritootmise defitsiit, samuti on välisühendused maksimaalselt koormatud. Soomes on nädalaks hoolduses Olkiluoto 1 tuumajaam ning tööjõupuuduse tõttu on konserveeritud ka üks söejaam. Samuti jõuab turule väga vähe tuuleenergiat. Läti ja Leedu tarbivad neil päevil palju rohkem energiat kui toodavad ning hinda kujundavad turule jõudvad gaasijaamad.