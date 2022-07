Stoicescu: lääne abi tasakaalustab Ukraina võimalusi Vene vägede vastu

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles ajalehele The Times, et riigi lõunaosas on miljonid lääne relvadega varustatud sõdurid valmis tagasi lööma Vene vägede rünnakuid ja asuma vastupealetungile.

Stoicescu märkis, minister viitas kuni miljoni sõduri valmisolekule ka mõned kuud tagasi. "Ma arvan, et see ka enam-vähem vastab ka tõele, sadades tuhandetes neid juba on olemas ja välja õpetatud ja ka Suurbritannias viiakse väljaõpe läbi 10 000 Ukraina sõdurile. Varem on poolteist tuhat instruktorit seal ette valmistunud, kes siis kodumaale naasid ja aitasid välja õpetada Ukraina sõdureid," rääkis ta.

"Küsimus on tõepoolest – võidab see, kes suudab end paremini mobiliseerida, kas Ukraina või Venemaa. Teisalt pole küsimus ainult numbritest, vaid ka kvaliteedist ja moraalist. Ma arvan, et mõlema osas on Ukraina paremus selgelt olemas. Lisaks veel relvastus ja näeme, Venemaa relvastus, jah, neil on võimalik suurtükkidest massilist tulda anda, eriti Donbassis, tulemüüri tekitada, aga Ukraina on saanud üha võimsamaid lääne relvi, mis hakkab seda tasakaalustama," sõnas Stoicescu.

Stoicescu sõnul on küsimus eelkõige ressurssides ning ka Venemaa ressursid pole ammendamatud. "Ukraina saab nii palju läänelt abi, et mingisugune tasakaalustatav moment on olemas."

Venemaa peatas Nord Stream torujuhtme remondiks 10 päevaks gaasitarned Saksamaale. Kardetakse, et Venemaa võib hooldustöid ära kasutada gaasimüügi edasiseks piiramiseks.

Stoicescu sõnul on Venemaal gaasimüügi täielikust peatamisest palju kaotada ning loogiliselt võttes jätkab riik gaasi Euroopasse tarnimist.

"Vähemalt kuni mingi ajani. Venemaa teenib sellega raha ja 24. veebruarist alates on Venemaa teeninud kuus 20 miljardit eurot gaasi ja nafta pealt. Neil on hädasti seda raha vaja, nii et peaks jätkama. Loomulikult on kindlasti neil suur soov karistada Saksamaad ja Euroopat Ukraina abistamise eest, sanktsioonide pärast, aga money talks – raha räägib ja raha on neil vaja," ütles Stoicescu.