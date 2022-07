Teisipäeval on oodata nii sooja kui ka vihmahooge

Teisipäeval liigub Lääne-Venemaalt Baltimaade kohale madalrõhkkond ning selle põhjaservas levib niiske õhk Peipsi äärest läände. Paljudes kohtades on nii intensiivseid sajuhooge kui äikest, veidi ka rahet.

Tuul on aktiivse pöörise servas puhanguline, õhutemperatuur tõuseb üle 20 kraadi. Paikades, kus on päike kauem väljas, tuleb sooja ka üle 25 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva laieneb sadu Ida-Eestist üle maa lääne poole, sadu on kohati tugev ja on äikest. Puhub põhja- ja loode-, idas ka kirdetuul 5-10 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb lääne- ja looderannikul iiliti 15-17 m/s. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Hommik on paljudes kohtades vihmane, sadu on kohati intensiivne, ühes sajuga on äikest. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-10, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul kuni 18 m/s. Sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Päev tuleb vihmahoogudega. Tugevam on sadu pärastlõunal, mitmel pool on äikest koos rahe ja tugevate tuulepuhangutega. Põhja- ja kirdetuul ulatub iiliti 13, läänerannikul 18 m/s. Sooja on 22 kuni 27 kraadi.

Ka õhtul on mitmel pool sajuhooge ja äikest. Põhja- ja kirdetuule iilid ulatuvad Lääne-Eesti rannikul 15 m/s, mandril pöördub tuul idakaarde ja nõrgeneb. Sooja on 19 kuni 23 kraadi.

Kolmapäeval koondub tihedam sadu Lääne-Eesti saarte kohale, ka mandri läänerannikul püsib vihmahoogude võimalus, sisealadel on sajuvõimalus väike. Sooja on öösel 12-18, päeval 19-24 kraadi. Neljapäeval levib üle maa läänest itta niiske ja päeval ka jahedam õhumass. Vihmahooge ja jahedat õhku lisandub ka järgnevatel päevadel.