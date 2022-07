Sõja 139. päev Ukraina jätkab Venemaa armee laskemoonaladude hävitamist

Odessa oblasti pressiesindaja Serhi Bratšuk teatas, et Ukraina väed ründasid Hersoni oblastis asuvat Venemaa laskemoonaladu. Ukraina armee teatas samuti, et hävitas Venemaa laskemoonalao Tokmakis, mis asub okupeeritud Melitopoli linna lähedal.

Oluline 12. juulil kell 22.46:

- Vene vägede raketirünnakus Donetski oblastis asuvale Tšassiv Jari linnale hukkus kortermaja varingus vähemalt 45 inimest;

- Ukraina eriüksuslaste erioperatsiooni käigus vabastati Hersonist mitu inimest;

- Okupeeritud Severodonetski olemtingimused on järsult halvenenud;

- Vene väed ei lase enam tsiviilisikutel Melitopolist lahkuda;

- Ukraina jätkab Venemaa armee laskemoonaladude hävitamist;

- Valge Maja: Iraan tarnib Venemaale relvastatud droonid;

- London: Vene väed teevad Donbassis väikseid edusamme;

- ISW: Venemaa sõdurid põgenevad üha rohkem rindelt.

USA rahandusministeerium teatas teisipäeval, et saadab Ukrainale täiendavalt 1,7 miljardit dollarit majandusabi, et rahastada riigi hädavajalikke teenuseid.

Euroopa välisministrid kiitsid esmaspäeva õhtul heaks miljardi euro suuruse abi, mis on esimene osa mais kokkulepitud üheksa miljardi eurosest abipaketist.

Ka USA pakutav abi on osa president Joe Bideni mais heakskiidetud 7,5 miljardi dollari suurusest abipaketist. Rahandusministeeriumi teate kohaselt kasutatakse raha näiteks Ukraina tervishoiutöötajate palkade maksmiseks.

Vene vägede raketirünnakus Donetski oblastis asuvale Tšassiv Jari linnale hukkus kortermaja varingus vähemalt 45 inimest

Teisipäeva õhtuse seisuga tõusis hukkunute arv rünnakus Tšassiv Jari linna kortermajale 45 inimest.

Päästeteenistus teatas, et avastas esmaspäeval rusude vahelt ka umbes 9-aastase lapse surnukeha.

Pühapäeval toimunud rünnakus hävis viiekorruseline kortermaja, mis varises rünnaku tagajärjel kokku.

Rusudest päästeti üheksa inimest ning päästeoperatsioon jätkub.

Ukraina eriüksuslaste erioperatsiooni käigus vabastati Hersonist mitu inimest

Ukraina eriüksuslased vabastasid vangi võetud Ukraina relvajõudude liikmed, endise politseiniku ja kolm tsiviilisikut. Ühel vabastatud ukrainlasel oli tõsine haav. Praeguseks on kõik vabastatud inimesed saanud abi ja ravi, teatas Ukraina kaitseministeeriumi kaitseluureamet.

Severodonetski sanitaartingimused on rängalt halvenenud

Severodonetski linnaadministratsiooni juht Roman Vlasenko sõnul on tingimused linnas muutunud ebasanitaarseks ning puudu on nii veest kui ka toidust. Samuti on raskusi gaasi ja elektri tagamisega.

Vlasenko sõnul ei ole palju inimesi Severodonetskisse jäänud, kuid linna jäänute elutingimused on üsna raskeks muutunud.

Okupeeritud Enerhodaris oli kuulda salapäraseid plahvatusi

CNN vahendab, et sotsiaalmeedias levivad teated plahvatustest ja tulevahetustest Vene vägede poolt okupeeritud Enerhodari linnas. Sama on väitnud Vene vägede poolt paika pandud linna administraator Dmõtro Orlov.

Orlovi sõnul ärkasid linna elanikud öösel plahvatuste peale, mida oli kuulda kas linnas sees või väljaspool linna. Samuti on teateid tulevahetusest kohaliku julgeolekuteenistuse hoones.

Enerhodar langes Vene vägede kätte märtsi alguses ning linnas asub suur tuumajaam, mis on samuti Vene vägede kontrolli all.

Ria Novosti teatas hiljem, et linnas asuvaid objekte ründasid Ukraina relvajõud kahe drooniga. Droonid kukutasid 120 millimeetriseid mürske, kahjustades ühe hoone katust ja aknaid. Väidetavalt hävitas droonid Vene õhutõrje.

Vene väed on blokeerinud Melitopoli linna väljapääsud

Juba teist päeva ei saa inimesed lahkuda Melitopoli linnast linnapea Ivan Fedorovi sõnul. Fedorovi sõnul kardavad Vene väed Melitopolis Ukraina vägede rünnakut ning kasutavad tsiviilisikuid inimkilbina.

Fjodorovi sõnul on venelased sulgenud Lääne-Melitopolis oleva Vasõlivka kontrollpunkti, mis oli üks põhiline kontrollpunkt, mille kaudu sai jõuda ukrainlaste kontrolli all olevatele aladele.

Linnapea sõnul oli viimases Ukraina rünnakus Vene vägede sõjaväebaasile linnas palju hukkunuid. Eelmine nädal tehti Fedorovi sõnul ühe Melitopoli linnast eemal asuva sõjaväebaasi vastu üle 30 rünnaku.

Vene vägede poolt ametisse pandud Melitopoli administratsiooni juht on aga mitu rünnakut hukka mõistnud, kritiseerides sildade õhkulaskmist ja avaliku elu tegelaste vastu tehtud rünnakuid (mille all ta tõenäoliselt mõtles hiljutist atentaadikatset kohaliku venemeelse poliitiku vastu).

Ukraina jätkab Venemaa armee laskemoonaladude hävitamist

Odessa oblasti pressiesindaja Serhi Bratšuk teatas, et Ukraina väed ründasid Hersoni oblastis asuvat Venemaa laskemoonaladu. Ukraina armee teatas samuti, et hävitas Venemaa laskemoonalao Tokmakis, mis asub okupeeritud Melitopoli lähedal.

Laskemoonaladu asus Nova Kahhovka küla juures. See on neljas kord, kui Ukraina väed hävitasid seal piirkonnas Venemaa laskemoonalao, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Ukraina armee teatas samuti, et hävitas Venemaa laskemoonalao Tokmakis, mis asub okupeeritud Melitopoli lähedal, vahendas ISW.

Mõkolajivis sai Vene raketirünnaku tõttu vigastada vähemalt 12 inimest Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

London: Vene väed teevad Donbassis väikseid edusamme

Suurbritannia kaitseministeerium teatas, et Vene väed jätkavad Donbassis väikeste territoriaalsete edusammude tegemist. Ministeeriumi teatel plaanivad Vene väed pealetungi Slovjanski ja Kramatorski linnade suunas, vahendas The Guardian.

Ministeeriumi teatel toetub Venemaa üha rohkem Wagneri grupi palgasõduritele. Venemaa armees on üha suurem puudus ohvitseridest.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/vzAuk7j6hs



#StandWithUkraine pic.twitter.com/KhsMlL4GW0 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 12, 2022.

Ukraina: Mõkolajivis sai Vene raketirünnaku tõttu vigastada 12 inimest

Mõkolajivi piirkonna juht Vitali Kim ütles, et Venemaa raketirünnaku tõttu sai vigastada vähemalt 12 inimest.

Mõkolajivi innapea sõnul tabasid Vene raketid kahte meditsiiniasutust ja eluhooneid, vahendas The Guardian.

Valge Maja: Iraan tarnib Venemaale relvastatud droonid

Valge Maja teatas esmaspäeval, et Venemaa saab Iraanilt relvastatud droonid, mida Moskva saab kasutada sõjas ukrainlaste vastu. Riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles, et Iraan koolitab droonide kasutamise jaoks välja ka Venemaa sõdureid.

"Meie informatsioon näitab, et Iraani valitsus valmistub Venemaale saatma kuni mitusada mehitamata õhusõidukit, sealhulgas relvastatud mehitamata õhusõidukeid," ütles Sullivan.

ISW: Venemaa sõdurid põgenevad üha rohkem rindelt

USA-s baseeruva Sõjauuringute Instituudi (Institute for the Study of War) teatel räsib Venemaa armeed jätkuvalt personalipuudus. Venemaa armees on näha üha rohkem sõnakuulmatust ja rindelt deserteerumist.

Ukraina relvajõudude hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 37 470 (võrdlus eelmise päevaga +70);

- tankid 1649 (+4);

- soomustransportöörid 3829 (+1);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 838 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 247 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 109 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 676 (+0);

- tiibraketid 155 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2699 (+3);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 66 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.