Ukraina jätkab Venemaa armee laskemoonaladude hävitamist

Odessa oblasti pressiesindaja Serhi Bratšuk teatas, et Ukraina väed ründasid Hersoni oblastis asuvat Venemaa laskemoonaladu. Ukraina armee teatas samuti, et hävitas Venemaa laskemoonalao Tokmakis, mis asub okupeeritud Melitopoli lähedal.

Laskemoonaladu asus Nova Kahhovka küla juures. See on neljas kord, kui Ukraina väed hävitasid seal piirkonnas Venemaa laskemoonalao, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Ukraina armee teatas samuti, et hävitas Venemaa laskemoonalao Tokmakis, mis asub okupeeritud Melitopoli lähedal, vahendas ISW.

Vene vägede raketirünnakus Donetski oblastis asuvale Tšassiv Jari linnale hukkus kortermaja varingus vähemalt 33 inimest

Ukraina päästeteenistus teatas esmaspäeval, et Venemaa raketirünnakus Donetski kortermajale hukkus vähemalt 33 inimest. Päästeteenistus teatas, et avastas esmaspäeval rusude vahelt umbes 9-aastase lapse surnukeha. Päästeoperatsioon jätkub.

Valge Maja: Iraan tarnib Venemaale relvastatud droonid

Valge Maja teatas esmaspäeval, et Venemaa saab Iraanilt relvastatud droonid, mida Moskva saab kasutada sõjas ukrainlaste vastu. Riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles, et Iraan koolitab droonide kasutamise jaoks välja ka Venemaa sõdurid.

"Meie informatsioon näitab, et Iraani valitsus valmistub Venemaale saatma kuni mitusada mehitamata õhusõidukit, sealhulgas relvastatud mehitamata õhusõidukeid," ütles Sullivan.

ISW: Venemaa sõdurid põgenevad üha rohkem rindelt

USA-s baseeruva Sõjauuringute Instituudi (Institute for the Study of War) teatel räsib Venemaa armeed jätkuvalt personalipuudus. Venemaa armees on näha üha rohkem sõnakuulmatust ja rindelt deserteerumist.