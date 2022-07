Hiina võimud ajasid jõuga laiali korruptsioonivastase meeleavalduse

Alates aprillist on Hiina Kesk-Henani provintsi pangad külmutanud miljonite dollarite väärtuses hoiuseid. See mõjutas sadu tuhandeid inimesi, kes nõuavad nüüd oma raha tagasi. Rahast ilma jäänud kliendid on viimase kahe kuu jooksul korraldanud Zhengzhou linnas mitu meeleavaldust, kuid võimud ignoreerisid nende nõudmisi, vahendas CNN.

Pühapäeval kogunes Hiina Rahvapanga Zhengzhou filiaali juurde umbes tuhat protestijat. "Henani valitsuse korruptsiooni ja vägivalla vastu," seisis protestijate plakatitel.

Sajad politseinikud ja erariides turvatöötajad piirasid protestijad kiiresti ümber. Pealtnägijate teatel puhkes kiiresti sündmuskohal kaos, kuna turvatöötajad hakkasid protestijaid ründama.

"Ma ei oodanud, et nad on seekord nii vägivaldsed. Nad ei hoiatanud meid üldse," ütles üks protestija telekanalile CNN.

Kokkupõrkest on olemas ka videolõik, mis levis kiiresti Hiina sotsiaalmeedias.. Kompartei tsensorid töötasid tulutult, et peatada selle levimine Weibos, mis on Hiina Twitteri versioon, teatas The Wall Street Journal.