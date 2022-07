Uuring: kaks kolmandikku demokraatidest ei taha Bidenit tagasi presidendiks

Ajalehe The New York Times hiljutise uuringu kohaselt ei taha peaaegu kaks kolmandikku demokraatidest, et Joe Biden kandideeriks uuesti USA presidendiks. Demokraatliku partei valijad muretsevad Bideni kõrge vanuse pärast.

Bideni reiting on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele. Bideni tegevuse presidendina kiidab heaks ainult 33 protsenti ameeriklastest, vahendas The Times.

Biden on praegu 79-aastane, järgmistel presidendivalimistel oleks ta 81-aastane. Biden väidab jätkuvalt, et kandideerib uuesti. Umbes kolmveerand registreeritud valijatest leiab, et USA liigub praegu vales suunas.

USA endine president Donald Trump on 76-aastane. Pole veel selge, kas Trump kandideerib uuesti presidendiks.

"President Biden on üks vanemaid 79-aastaseid inimesi ajaloos, kuid iseenesest ta pole vanamees. Paljud inimesed on sama vanad, kuid on jätkuvalt väga teravad. Biden ei kuulu nende inimeste hulka," ütles Trump.

Ainus viis, kuidas Biden võiks võita järgmised valimised, oleks siis, kui Trump kandideerib uuesti. Demokraatliku partei valijad koonduksid siis Bideni selja taha, hindas The Times.

Viimane The New York Timesi uuring viidi läbi kaks nädalat pärast ülemkohtu otsust, millega tühistati ajalooline Roe vs. Wade otsus. Selle otsusega seadustati 1973. aastal abort kogu riigis.