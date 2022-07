Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas aastaga kolmandiku võrra

"Aastases võrdluses jätkas Ekspress Grupi digitellimuste arv kiiret kasvu, kuid tänavu teises kvartalis kasvutempo mõnevõrra aeglustus. Aeglustumine tuleneb ühelt poolt ootuspäraselt asjaolust, et varasema perioodiga võrdlusbaas on järjest kõrgem. Teisalt mõjutasid kasvu mitmed sooduskampaaniad, kus uute klientide tellimuse hind jäi alla ühe euro ja mida me digitellimuste arvu hulgas ei kajasta. Kampaaniate positiivset mõju saame näha aasta teises pooles," ütles Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu pressiteate vahendusel.

Suurem kasv oli Ekspress Grupil Leedus ja Lätis, Eestis kasvas enim kontserni kuuluva Geenius Meedia tellijate arv.

Uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid ajakirju kirjastava Hans H. Luige enamusosalusega Ekspress Meedia digitellimuste hulk kasvas Eestis juuni lõpuks võrreldes eelmise aastaga 22 protsenti. Teises kvartalis oli kasv seitse protsenti, esimeses poolaastas 12 protsenti. Kokku on Ekspress Meedial digitellijaid 84 072.

Pooles ulatuses Ekspress Grupile kuuluva AS-i Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 38 protsenti, teises kvartalis langes digitellimuste hulk seitse protsenti, esimesel poolaasta kokku kasvas kuus protsenti, ulatudes 22 281 tellimuseni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 55 protsenti, teises kvartalis ühe protsendi, esimesel poolaastas 10 protsenti, ulatudes 4523 tellimuseni.

Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 40 protsenti, teises kvartalis ühe protsendi, esimesel poolaastal neli protsenti, ulatudes 18 190 tellimuseni.

Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 84 protsenti, teises kvartalis kaheksa protsenti, esimesel poolaastal 28 protsenti, ulatudes 22 256 tellimuseni.

Ekspress Grupp teatas, et ettevõtte üheks pikaajaliseks eesmärgiks on kasvatada 2026. aasta lõpuks digitellimuste mahtu Baltimaades 340 000 tellijani, mis tähendaks umbes 2,5-kordset kasvu võrreldes 2021. aasta lõpuga.

AS Ekspress Grupp on Baltimaades tegutsev meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupis töötab üle 1400 inimese, sellele kuuluvad online-meedia portaalid, see annab välja mitmeid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige müüdumaid ajakirju.