Tallinna Linnatranspordi uueks juhiks sai Kaido Padar

Padar astub ametisse 3. augustist juhatuse liikme tähtajaga viis aastat. TLT juhatuse esimehe lepingujärgne brutopalk on 7500 eurot, autokompensatsiooni ette nähtud ei ole, koolituskulude ülempiiriks on fikseeritud ühe kuu ametipalk aasta kohta, mis vastab linna kehtestatud korrale, teatas Tallinna linnavalitsus.

"TLT näol on tegemist teenindusettevõttega nii linlase kui ka külalise jaoks. Seda mõtteviisi silmas pidades on võimalik edasi minna," kommenteeris Padar enda ees seisvaid ülesandeid.

"Teine aspekt on tegutsemine äriühinguna, mis tähendab, et peame üle vaatama tulud – kas on võimalik lisatulu teenida, olemasolevat vara väärindada, ja mõtlema läbi, kuidas olla äriühinguna efektiivsem," lisas Padar.

Kaido Padar juhtis 2021. aasta algusest tänavu 10. juulini transpordiametit, oli aastatel 2017–2020 Eesti Talleks AS-i juhatuse esimees, 2015–2017 TS Laevad OÜ juhatuse esimees ning 2009–2015 AS Eesti Posti administratiivdivisjoni ja postiteenuste divisjoni juht.

Padar on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna 1993. aastal ning on täiendanud ennast nii TTÜ majandusteaduskonnas kui ka Tartu Ülikooli õigusinstituudis.

TLT juhatuse esimeheks kandideeris kokku 51 inimest, kellest valikukomisjon sõelus kolme vooruga välja kaks lõppvooru kandidaati. Lõpliku valiku kandidaatide seast tegi TLT nõukogu 8. juulil.

8. juulil toimunud TLT nõukogu koosolekul taandas ennast nõukogu esimehe kohalt abilinnapea Andrei Novikov ja nõukogu liikmed valisid uueks nõukogu esimeheks senise nõukogu liikme Lauri Laatsi.