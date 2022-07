Liinat vaidlustab oma vahistamise

Kerese sõnul valmistatakse praegu ringkonnakohtule kaebust ette, millal see üle antakse, pole veel teada.

Nädal tagasi tehtud kohtumääruse järgi jääb Liinat kaheks kuuks vahi alla.

Liinatile esitatud kahtlustuse sisu ei soovinud Keres veel kommenteerida, öeldes, et "see kõik on veel nii toores".

Kapo pidas möödunud esmaspäeval Liinati kinni kahtlustatuna altkäemaksu võtmises. Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Triinu Olevi sõnul kasutas Liinat kahtlustuse kohaselt linnaosavanemana ära oma ametiseisundit, et suunata otsuseid, mis puudutasid Pirita tänavate, haljasalade ja rannahoolduse hankeid ja lepinguid.

Lisaks Liinatile sai kahtlustuse veel kolm inimest: altkäemaksu andmises kahtlustatakse 51-aastast meest ning altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises 40-aastast meest. Altkäemaksu andmises, kindlustuskelmuses ja varalise kahju tekitamises kahtlustatakse 49-aastast meest.

Tallinna linnavalitsus teatas päev pärast Liinati vahistamist, et tema volitused Pirita linnaosavanemana on peatatud ning kohusetäitjana hakkab linnaosavanema ametit täitma Haabersti linnaosavanema asetäitjana töötanud Kaido Saarniit.