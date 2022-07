Tooraine hinnalangus toiduõli jaehindadesse ei jõua

Viimase kahe kuu jooksul on rapsiõli tooraine maailmaturul odavnenud ligi 200 euro võrra tonni kohta ehk kuni kolmandiku. Poodides rapsiõli hind siiski ei alane.

Rimi jaemüügiketi ostujuhi Talis Raaki sõnul tõusis toiduõli jaehind esimese kvartali alguses 20-30 protsenti. Hinnatõus peatus selle aasta aprillis.

"Hinnalanguse peamine põhjus oli nii päevalille kui rapsi puhul peamiselt taastunud tarneahel ja hetkel on toote kättesaadavus pigem heal tasemel," ütles Raak ERR-ile.

Edasiste kulude osas on tootjad aga skeptilised, sest riigid on selle aasta saagikuse prognoose vähendanud.

Ka Eestis rapsiõli tootva Scanola müügijuht Alo Süvari kinnitas, et rapsi tooraine hind on viimastel kuudel langenud, kuid kindlus tuleviku osas puudub.

Süvari sõnul on rapsil iga päev erinev hind. "Volatiilsus on päris palju suurenenud. Kui vanasti olid päevased liikumised kümme eurot, siis nüüd oluliselt suuremad. Rekord on 60-70 eurot päevas," selgitas ta.

Süvari ütles, et keeruline on hinnata, kui palju muutub hind jaekaubanduses ostja jaoks. Tema sõnul ei jõudnud ka aprilli hinnatipp tarbijateni.

"Laiemas perspektiivis hinnad tõusevad. Võrreldes tänasega ei pruugi [tõusta]," ütles Süvari.

Sellegipoolest jõuavad Süvari sõnul pikaajalised hinnamuutused tarbijateni: "Kõik toiduõli hinnad on võrreldes eelmise aastaga kahekordistunud: turul on hetkel Ukraina-suurune auk. Kui üles läheb toiduõli hind, siis tulevad piimad, võid - kõik loomsete ja ka taimsete saaduste hinnad üles."

Jaemüügiketi Coop kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul on nende poodides päevalilleõli puuduse tõttu kasvanud muude toiduõlide nõudlus. Aastataguse ajaga on Coopis toiduõlide hinnad kasvanud umbes 1,5 kuni 2 korda.

Ettevõtete sõnul on toiduõlide ostmine jäänud hinnakasvule vaatamata samaks.

Keskmiselt maksab hetkel Eesti poodides liiter rapsiõli ligikaudu 3,5 eurot.