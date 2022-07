Kallas kütuseaktsiisi langetusest: teised riigid ütlevad, et ärge tehke

Euroopa riikides, kus mootorikütuste aktsiisi on langetatud Euroopa Liidu lubatud miinimumini või isegi allapoole, pole see tarbijatele odavamat kütust toonud, põhjendas peaminister Kaja Kallas Reformierakonna vastuseisu aktsiisi langetamisele saates "Uudis+".

Isamaa andis enne uue valitsusliidu moodustamist riigikogus üle mootorkütuste aktsiisi Euroopa Liidu miinimumini langetamise eelnõu, mis Kallase sõnul pole praegu enam päevakorras.

"Kui inimesed on opositsioonis, siis tullakse igasuguste ideedega välja; kui tullakse koalitsiooni, siis mõistetakse, kas ideedel ikka on mõistlik tagapõhi," lausus Kallas.

Kallase sõnul näitab Euroopa riikide kogemus, näiteks Saksamaal ja Poolas, et aktsiisilangetus tanklatesse ei jõua ja inimestele säästu kaasa ei too. "Saksamaa meedias oli suur pahandamine, et aktsiisid ei laeku, kuivõrd neid langetati, aga inimesed seda ei tunne," ütles ta.

Kallase sõnul annaks aktsiiside langetamine otsese efekti juhul, kui kütuste hinnad oleksid stabiilsed, kuid praeguses olukorras, mil hinnad kogu aeg muutuvad, maksulangetus inimesteni ei jõuaks. Need riigid, kus aktsiisilangetuse teed on mindud, on oma kogemusele toetudes hoiatanud, et seda ei tasu teha, lisas peaminister.

Kallas nentis, et pigem peaks küsima kütusemüüjate käest, et miks olukorras, kus maailmaturu hinnad langevad, ei lange hinnad tanklates sama kiiresti, kui neid tõstetakse maailmaturu hindade kerkides. "Kütusemüüjate kasumarginaalidesse võiks sisse vaadata," märkis ta.

Kallas lisas, et kui valitsus ka alandab aktsiise, võtab vahendaja vaheltkasu endale ning tanklates jäävad hinnad sama kõrgeks kui varem. "Paraku see nii on, tuginen sellele, mis varem on juhtunud," ütles ta.

Kallase sõnul tuleb kõigil aru saada, et olukord kergemaks ei lähe. "Pigem ütleksin, et odavat kütust sellisel kujul enam ei saa, oleme teises olukorras Ukraina sõja tõttu. Venemaa kaubad on sanktsioonide all, sealhulgas nafta. Kogu maailmaturg tuleb ümber mängida. Olud on keerulised ja ma ei saa lubada, et läheb väga palju kergemaks," ütles ta.

Kallas lisas, et koalitsiooniläbirääkimistel lepiti kokku, et järgmiseks aprilliks plaanitud mootorikütuste aktsiisitõus lükatakse keerulise olukorra tõttu edasi.