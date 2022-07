Ekspertide hinnangul halveneb Eesti majanduse seis järgneval kuuel kuul

Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) hindab Eesti majanduse üldist olukorda rahuldavaks, kuid prognoosib küsitletud ekspertidele viidates, et see nõrgeneb järgmise kuue kuu jooksul.

EKI direktori Marje Josingu sõnul on eelkõige prognoositav majanduskasvu aeglustumine, jaehindade jätkuv tõus, ekspordi ja impordi võimaluste halvenemine.

"Me pole päris seal majanduskriisis või kõige põhjas, aga oleme ikkagi languse faasis ja liikunud sinna kriisi poole praegu," ütles Josing.

EKI küsitletud ekspertide hinnangul on Eesti majanduses püsinud probleemina oskustööjõu puudus. Lisaks on teevad muret praegune poliitiline ebastabiilsus ja kaubandustõkked.

EKI ennustab, et kuue kuu pärast väheneb eratarbimine. Seda põhjustavad reaalpalga langemine, kõrge inflatsioon ja kõrged energiahinnad. Ka investeeringud on kuue kuu pärast väiksemad kui praegu.

Josingu sõnul polnud ettevõtete müügikasvud ja -prognoosid juunikuus halvad. "Välja arvatud teenindussektoris mõningad valdkonnad. Nii tööstus, kui kaubandus, ehitus. Tegelikult võib öelda, et näeb ka järgmise kolme kuu jooksul ette, et nende käibed kasvavad. Mitte küll sellises tempos nagu praegu, aga kasvavad," ütles Josing.

Majandususalduse langus jätkub, sest kõikidesse Eesti naaberriikidesse on raskem müüa ja sisendid on kallimad. "See on väga tugevas korrelatsioonis meie ekspordipartneritega, langeb ka Rootsis, langeb ka Soomes," ütles Josing.

Kui vaadata aga valdkonniti, näiteks tööstust või ehitust, on majandususaldus üle pikaajalise keskmise. Majandususaldus on madalam nendes riikides, mis asuvad Venemaa läheduses.

Suurenenud on inimeste hulk, kes kasutavad inflatsiooniga hakkama saamiseks sääste. Kui varem on selliste inimeste arv jäänud paari protsendi piiresse, siis nüüd on neid 26 protsenti.

Josingu sõnul ei saa majanduskasv kiire olema. EKI prognoosib 2022. aastaks üheprotsendilist sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu ja 14-protsendilist hindade kasvu.

"Palgad jätkavad kasvu, aga kuna inflatsioon on kiirem kui palgakasv, siis inimeste reaalpalgad üle väga-väga pika aja langevad. Et selles mõttes inimestel tasub praegu vaadata pika pilguga sinna talveperioodi ja arvestada, et ajad ei saa olema kõige kergemad tarbija jaoks," ütles Josing.