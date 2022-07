Ilm läheb jahedamaks ja nädal jätkub vihmaselt

Kolmapäeval võtab Eestis hetkeks võimu idapoolne kõrgrõhuhari, seega mandril on ilm võrdlemisi suvine. Lääne-Eestisse ulatub aga madalrõhuala idaserv, mis lisab sinna pilvi ja sajuhooge.

Neljapäeval laieneb Skandinaavia kohalt madalrõhuala serv üle terve Eesti. Koos sellega lisandub aina enam sajupilvi, mis liiguvad järk-järgult üle maa ida poole.

Ööl vastu kolmapäeva sajab laialdaselt hoovihma ja on äikest. Pärast keskööd ida poolt pilved hõrenevad ning vihmahood jäävad peamiselt Lääne-Eestisse. Mõnel pool tekib ka udu. Tuul on idakaarest 3-9 m/s, enne keskööd ulatub põhja- ja kirdetuul Lääne-Eesti rannikul puhanguti ka kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 12 kuni 16 kraadi, saartel ja rannikul kuni 18 kraadi.

Kolmapäeva hommik on mandril laialdaselt selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Saartel ja läänerannikul on pilvisem ja sajab vihma. Tuul on lõunakaarest, saartel idakaarest kiirusega 3-9 m/s. Temperatuurinäit jääb 16 kuni 19 kraadini.

Päev on suuremas osas Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Saartel ja läänerannikul on pilvisem ning sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Tuul pöördub lõunakaarde ja puhub kiirusega 3-9 m/s, pärastlõunal puhanguti 12 meetrit. Sooja tuleb 18 kuni 25.

Õhtul on taevas peamiselt selge või vähese pilvisusega. Saartel ja läänerannikul on jätkuvalt pilvisem ning mitmel pool sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi.

Ühtegi kuiva päeva pole tulemas kuni nädala lõpuni. Neljapäeval sajab vähem saartel, reedel sajab kõikjal kuni pärastlõunani. Laupäeval on alles õhtul vihmapilvede hõrenemist oodata ning pühapäev säästab pärastlõunast alates vihmast saared ning Lääne-Eesti. Temperatuur on aga jätkuvalt langustrendis ning nädala lõpuks on päevasest õhusoojast alles 16 kraadi.