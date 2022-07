Kolmapäeval kohtuvad Ukraina ja Venemaa esindajad Türgis

Oluline 13. juulil kell 07.34:

- Kolmapäeval kohtuvad Istanbulis Ukraina, Venemaa ja ÜRO esindajad arutamaks võimalikku Musta mere merekoridori Ukraina vilja ekspordiks;

- Venemaa koosseisu kuuluvas Tatarstanis komplekteeriti vabatahtlike pataljon Ukrainasse sõtta minekuks;

- Öösel tabas Ukraina rünnak Vene laskemoonaladu Luhanskis;

- Eelmine nädal taastati laiarööpmeline raudteeühendus Ukraina ja Rumeenia vahel Ukraina vilja ekspordi hõlbustamiseks;

- Vene meedia andmetel sai esmaspäevases Ukraina rünnakus Nova Kahhovkale surma seitse inimest;

- Zelenski sõnul on Tšassiv Jari linna rünnaku rusudest päästetud üheksa inimest.

Kolmapäeval püüavad Türgi, Ukraina ja ÜRO leida kokkulepet Ukraina viljaekspordi jätkamiseks

Ukraina, Venemaa ja Türgi ametiisikud kohtuvad kolmapäeval Istanbulis, et arutada võimalikku kokkulepet, mille najal saaks taas turvaliselt eksportida maailmaturule Ukraina vilja Musta mere Odessa sadamast kaudu.

Diplomaatiliste allikate järgi seisneb plaan meremiinidest puhastatud turvatud merekoridoris, mida aitaksid navigeerida Ukraina laevad. Venemaa on lubanud viljasaadetisi mitte rünnata ning Türgi on lubanud kontrollida laevu, et nende kaudu ei tarnitaks relvi Ukrainasse.

ÜRO peasekretäri Antonio Gueterrese sõnul ei pruugi kokkulepet kohe tulla, kuid kokkuleppele saamist peab siiski üritama. Ukraina kardab, et demineerides enda sadamad Mustal merel võivad need taas Vene rünnaku alla sattuda.

Ukraina ja Venemaa on olulised teraviljatootjad ning Venemaa toodab suures koguses ekspordiks ka väetist. Ukraina on oluline maisi ja päevalilleõli tootja.

Hinnanguliselt on Ukrainas lõksus 20 miljoni tonni teravilja.

Tatarstan koondab vabatahtlikke Ukrainasse sõtta minekuks

Tatarstani Vabariigis moodustati vabatahtlike pataljon nimega Alga. Kui palju võitlejaid üksusesse komplekteeriti hoitakse saladuses, vahendab Vene portaal prokazan. Alga saab väljaõppe Orenburgis ja suudub seejärel lahinguülesande saamiseks Nižni Novgorodi.

Praegu on komplekteerimisel järgmine Tatari vabatahtlike pataljon nimega Timer. Väidetavalt saab iga vabatahtlik Tatarstani võimudelt 260 000 rubla ühekordse maksena, millele lisandub 2000 rubla päevas. Jõudes lahinguväljale hakkab neile palka maksma Vene kaitseministeerium.

Video of the "Alga" battalion, the first of two battalions composed only of volunteers from Tatarstan that will go to Ukraine. They departed the Kazan Higher Tank Command School for Orenburg where they will train and then be sent to Nizhny Novgorod.https://t.co/U7aLSQhckC pic.twitter.com/l8eTBX9Ua6