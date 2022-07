Kiik Kersnat kiirtestide hanke teemal ei kritiseeri

Kiirtestide hanke aegset otsustustprotsessi Eesti Päevalehele kirjeldades märkis Kiik, et toona oli pandeemia kolmas laine kiiresti pead tõstmas ning nii terviseamet kui teadusnõukoda tegid valitsusele ettepaneku pikendada möödunud sügise koolivaheaega nädala võrra, et aidata riske maandada.

"Minister Liina Kersna, aga ka suur osa valitsuse liikmetest mõlemast erakonnast ei soovinud ilmtingimata koole distantsõppele saata ning tõesti otsiti ja arutati lahendusi, kuidas seda vältida," ütles Kiik intervjuus Eesti Päevalehele. Haridus- ja teadusministeerium pakkus toona välja, et nad teostavad koolides kiirtestimist, ning valitsuskabinet andis Kersnale mandaadi kiirtestide hankimiseks vajalikud sammud ette võtta.

"Tõsi on see, et nii riigihalduse minister kui ka teised osapooled juhtisid tähelepanu sellele, et kuigi tegemist on väga kiireloomulise hankega, tuleb võtta mitu pakkumist ja need riskid olid teada ka haridus- ja teadusministeeriumi ametkonnale," lisas Kiik.

"Olles ise pandeemia ajal paljude ajakriitiliste otsuste ja valikute juures olnud, siis pean tunnistama, et mina ei ole selles küsimuses Liina Kersna kriitik. Ta pingutas toona koolide lahti hoidmise nimel."

Ajakirjaniku küsimusele, kas uurimine, mille prokuratuur algatas Liina Kersna kohta, on õiglane, vastas Kiik: "Iga kord, kui mõni keskerakondlane hakkab kahtlustama prokuratuuri ebaõiglases tegutsemises, meenutab see mulle eelmise esimehe aegu. Arvan, et prokuratuur teeb oma tööd, täpselt nii nagu haridus- ja teadusminister Kersna tegi toona oma tööd."