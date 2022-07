Rakveres ühishauast leiti üle 30 inimese säilmed

Kolmapäeva hommikul algasid Sõjamuuseumi koordineerimisel kaevamised Rakvere Teises maailmasõjas hukkunud Punaarmee sõdurite ühishaua kohal, et matta langenute säilmed ümber Rakvere linnakalmistule.

Rakvere linnavalitsus pöördus kaitseministeeriumi juures tegutseva sõjahaudade komisjoni poole ettepanekuga ebasobivas kohas asuva sõjahaua ümbermatmiseks koos hauda tähistava monumendi teisaldamisega.

Sõjahaudade komisjon pidas ümbermatmist asjakohaseks ning kaitseminister tegi selle korraldamise ülesandeks sõjamuuseumile, kellel on olemas vajalik oskusteave.

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap avaldas heameelt, et ümbermatmise tulemusel vabaneb Rakvere ka ideoloogilisest monumendist linnaruumis.

Väljakaevamiste käigus selgub, kas ja kui palju inimesi on Rakvere ühishauda tegelikult maetud. Senine praktika näitab, et ametlik maetute arv ja nimed pigem ei pruugi klappida.

Arvatavast matmiskohast leiti vaid kunagise igavese tule gaasiballoni luuk. Teisest kohast kaevates oli leiti kaks rida kirste ja mõlemas reas oli 13 kirstu. "Mõnes kirstus olid mitme inimese säilmed, seega on inimeste täpset arvu raske öelda, kuid neid on üle kolmekümne. Säilinud riidetükkide põhjal võiböelda, et päris palju oli ühishauda maetud tsiviilisikuid," sõnas sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.