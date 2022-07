Uue võimuliidu erakonnad allkirjastavad koalitsioonilepingu reedel

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et reedel toimub erakorraline riigikogu istung, kus peaminister Kaja Kallas (RE) astub tagasi ja samuti erakorraline istung, kus Kallas peaks saama uue mandaadi valitsuse moodustamiseks. Läänemetsa sõnul toimub nende istungite vahel koalitsioonilepingu allkirjastamine.

Isamaa liige Aivar Kokk ütles, et allkirjastamine toimub ennelõunal.

Läänemets märkis, et ka järgmisel nädalal toimub päris mitu erakorralist riigikogu istungit. "Esiteks on vaja teha ära mitmete eelnõude kolmandad lugemised. Järgmisesse nädalasse jääb ka ministrite ametivannete andmine ja ministriks läinud riigikogu liikmete asendusliikmete ametivannete andmine," rääkis Läänemets.

Ta lisas, et sotsidel vajab veel mõni inimene mõtlemiseks aega, kas soovib ministrina tööd alustada. "Aga ma arvan, et neljapäevaks oleme me valmis," lausus Läänemets.

Mõtlemisaega on palunud ka mõned Isamaa potentsiaalsed ministrid, sõnas Isamaa riigikogu fraktsiooni aseesimees Priit Sibul.

Läänemets märkis, et koalitsioonileppe tekst on suures osas valmis, kuigi mõned lihvimised veel käivad. Ka Priit Sibul ütles, et kuni allkirjasid all ei ole, siis mõnda komakohta veel liigutatakse ja teksti kohendatakse.

Koalitsioonileppe tekst jõuab erakondade volikogude ette heakskiitmiseks neljapäeval. Samuti peavad volikogud heaks kiitma ministrikandidaadid.