Euroopa parlament plaanib mitmemiljonilist eelarvekasvu

Euroopa Liidu institutsioonid leppisid omavahel 1970ndatel kokku, et teineteise eelarveid ei tõkestata. Selline nö härrasmeeste kokkulepe on saanud kriitika osaliseks, kuna Euroopa parlament on esitanud palve parlamendi eelarve suuremahuliseks tõstmiseks

Osade Euroopa Liidu liikmesriikide diplomaatide sõnul sai parlament juba eelmine aasta ebamõistlikus koguses eelarvelisa ning parlamendi praegune üle kahe miljardi suurune eelarve on absurdne. Ühe diplomaadi sõnul on raha juurde soovijad töötanud Brüsselis liiga kaua ja kaotanud igasuguse perspektiivitaju.

Ühe teise diplomaadi sõnul lubati Euroopa parlamendi poolt eelmine aasta, et too eelarvelisa soov on praeguse 7-aastase eelarveperioodi viimane eelarve suurendamise palve. Nüüd tahab parlament juurde luua 56 töökohta, millele lisanduks 116 assistendikohta.

Osade diplomaatide sõnul on rahapalve poliitiliselt motiveeritud, et tekitada ühe parlamendigrupi tarbeks fiktiivseid töökohti, et nood ühe teise poliitilise bloki kandidaati olulisel ametikohal toetaks.

Euroopa parlamendi resolutsiooni kohaselt maksab iga täiendav ametipost 105,500 eurot, kuigi ühe diplomaadi hinnangul oleks tegelik kulu aastas 200 000 kuni 300 000 euro vahemikus. Isegi europarlamendi poolt välja pakutud madalama aastase rahakulu puhul oleks lisakulu aastas 5,6 miljonit eurot. Palgakulu suureneks ka ajas, sest palgad Euroopa parlamendis on indekseeritud.

Euroopa Liidu liikmesriikide diplomaadid peaks Euroopa parlamendi eelarve suurendamise soovi arutama kolmapäeval.