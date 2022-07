WSJ: USA inflatsioon saavutas viimase nelja kümnendi kõrgeima taseme

Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlaste sõnul tõusid USA tarbijahinnad juunis aastases võrdluses 8,8 protsenti, mis on viimase 40 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja.

Mais oli USA-s inflatsioon 8,6 protsenti, föderaalreserv kiirendas seetõttu intressimäärade tõstmist. USA tööministeerium avaldab juuni inflatsiooniaruande kolmapäeva õhtul, vahendas The Wall Street Journal.

Investorid eeldavad, et majanduskasv aeglustub kogu maailmas. See on kaasa toonud toormehindade languse. Nafta, vase, nisu ja maisi hinnad on viimase kuu jooksul langenud.

Jaefirmad hoiatasid, et kliendid kulutavad kaupade asemel üha rohkem raha teenustele. Majandusteadlased eeldavad, et need arengud vähendavad lähikuudel hinnasurvet.

"Investorid kardavad majanduslanguse pärast ja see mõjutab paljude varade väärtust," ütles analüüsifirma MacroPolicy Perspectives ökonomist Laura Rosner-Warburton.

Mõned suured USA jaefirmad juba teatasid, et plaanivad suuri allahindlusi.

"Jaemüüjate edasine suutlikkus vabaneda soovimatutest laovarudest võib testida, kas hinna kujunemine võib naasta pandeemiaeelsele ajastule," märkis Rosner-Warburton.

Kiire hinnatõus mõjutab USA-s nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid. Lõuna-Dakotas asuva Sunny Side Cafe omanik Dan Waag sulges oma kohviku nädalaks ajaks.

"Ma tean, et praegu on hinnatõusu tõttu rasked ajad, põllumehed on hädas põuaga ja kütuse hinnad tõusevad," kirjutas Waag oma klientidele sotsiaalmeedias.