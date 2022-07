Paljud Eesti spordikeskused peavad sügise eel hindu tõstma

Tallinnas viit spordikeskust haldava Kristiine Spordi direktor Margus Jurkatam ütles ERR-ile, et hindade samal tasemel püsimine ei ole võimalik: "Kõige loogilisem on loomulikult hinnatõus, teenuste osas. Aga see on paratamatu, hinnad on nii kiiresti eest ära läinud, peame oma korrigeerimised tegema."

Kuigi Sõle spordikeskuses ei plaani rendi- ja piletihindade tõusu, ei pääse sellest teised neli spordibaasi.

"Teistes spordibaasides, Harku [sõudebaasis], Õismäel [sportmängude hallis], Kadaka, Kristiine [spordihallis] - seal me peame hinnakirja muudatused sisse viima. Ei tea, kas septembrist, võib-olla järgmise aasta algusest," ütles Jurkatam.

Tallinna Sõle spordikeskuse juhi Alar Nääme sõnul on spordikeskus aasta algusest teinud ettevalmistusi, et sügisel oleks võimalik kütte pealt kokku hoida. Näiteks lisati jalgpallihalli graafikuga kütteprogramm ning palavate ilmade ajal toimus maja jahutus tarbitud vee pealt.

Abja spordi- ja tervisekeskuse juhataja Kristi Tammist tegi kolmapäeval vallavolikogule ettepaneku, et tõsta spordi- ja tervisekeskuse piletihindasid: "Kui enne oli ühe korra sooduspilet 4,5 [eurot], siis alates augustist hakkab see olema kuus eurot. Täiskasvanu pilet oli kuus [eurot], nüüd kaheksa."

Tammiste sõnul ei kata piletimüügist tulev raha investeeringuid.

Võrumaal asuva Väimela tervisekeskuse juhataja Henn Antson ütles, et nende keskuse küttehind tõuseb sügisel umbes 40 protsenti.

Kuid Antsoni sõnul on veel vara suuremaid plaane teha. "Kui meetmeid liiga vara teha, kui asi pole veel täpselt selge, siis pole liiga vara vaja ka muretseda. Mõned võtavad tormiliselt meetmeid. Ma ei hakka praegu kiirustama."

Lääne-Virumaa Viru-Nigula valla spordikeskuse juhataja Kaire Kutsari sõnul pole praegu volikogus arutelu sellel teemal. Siiski on tal eesootavate hindade suur kartus.

"Spordihoones isegi eelmise kuu elektrihind oli mitusada eurot kallim. Peame suve üle elama, siis vaatame. Hirm on loomulikult," ütles Kutsar.