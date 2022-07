Tartu maanteel saavad liiklejad kasutada uut teelõiku

"Tänasest muutub selline olukord, et avame kolm kilomeetrit uut teelõiku, alates Annast kuni Kükitani. Suuname liikluse vana tee pealt uuele lõigule," rääkis teed ehitava GRK Infra projektijuht Rait Kärner.

Uus lõik on vanaga pea ühe pikkune. "Nad ikkagi kulgevad suhteliselt paralleelselt," sõnas ta.

Kärneri sõnul on endiselt võimalik, et ehitusaeg pikeneb Ukraina sõjast tingitud materjalide kallinemise ja tarneraskuste tõttu. "Eks me oleme pingutusi teinud, et seda valmis jõuda. Täna midagi ümber lükata või kinnitada on vara," sõnas ta.

"Jätkuvad asfalteerimistööd, haljastustööd, kivitööd," kirjeldas Kärner. "Täna on tähtaeg novembri lõpu poole, sinna me seda sihime."

Uue neljarajalise tee lõplikul valmimisel saab olema kõrgeim lubatud kiirus 120 kilomeetrit tunnis, tööde teostamise ajal on kiirus piiratud 70 kilomeetrile tunnis.

Liiklusmuudatustega saab tutvuda Transpordiameti liiklusinfo rakenduses Tark Tee.