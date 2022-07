Neljapäeval selgub ministriportfellide jaotus

Reformierakonna juhatuse liige Hanno Pevkur ütles, et peaminister Kaja Kallasel on tema teada erakonna ministrite plaan paigas ja see kinnitatakse homme. Spekuleeritud on, et Pevkurist saab Reformierakonna kaitseminister.

"Seda on täna liiga vara küll kommenteerida. Erakonna juhatus toimub homme kell kolm, seejärel volikogu ja tavaliselt on nii, et erakonna esimees on see, kes need ettepanekud teeb ja siis juhatus peab need nimed ka kinnitama," rääkis Pevkur.

Väidetavalt saab Pevkuri asemel riigikogu aseesimeheks Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Seeder küsimusele lõplikku vastust ei andnud. "Võib-olla. See ei ole ka veel lõplikult kindel, aga suure tõenäosusega küll, jah. Ma praegu valitsusse ei lähe. Ma arvan, et see on valitsuskoalitsioonile väga kasulik," sõnas ta.

Kui Seeder läheks valitsusse, tekiks võimalus riigikokku tulla kunagisel sotsiaalkaitseministril Kaia Ival, kes lahkus Isamaast kolm aastat tagasi. Sama võimalus tekkiks ka parempoolsetega Isamaast välja visatud Siim Kiisleril, kui Urmas Reinsalust saaks minister.

Seeder rääkis, et Isamaas ministrite valik avalikustatakse homme. "Me oleme mitmete inimestega rääkinud, inimesed veel mõtlevad, mõned on juba jah-sõna öelnud, aga õigeaegselt saab ülesanne täidetud ja koalitsioonipartnerid ja avalikkus saavad ka meie ministrid homme õhtuks kindlasti teada."

Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets tunnistas täna keskpäeval, et kõigilt ministrikandidaatidelt tal jah-sõna veel käes ei ole.

"Ei saa öelda, et lõplikult kõik, aga seal lõpu lähedal me oleme. Ma arvan, et inimesed, kes võtavad seda tõsiselt, neil on ka tõsised plaanid ka varasemalt juba tehtud, keegi võib-olla juhib mõnda ettevõtet või on kuskile just tööle läinud," rääkis Läänemets.

Pevkur rääkis, et riigikogu koguneb erakorraliselt reedel ning esimesel istungil teatab peaminister oma tagasiastumisest, misjärel peaks ta saama presidendilt volitused valitsuse moodustamiseks.

"Teisel istungil toimub mandaadi saamine peaministril ja kui see on tehtud, siis suure tõenäosusega järgmise nädala esmaspäeval annavad uued ministrid ametivande," rääkis ta.

Koalitsioonilepe on kavas alla kirjutada reedel.