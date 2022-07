Texase koolitulistamise turvakaamera video jõudis avalikkuse ette

Esimesed politseinikud sisenesid majja vaid neli minutit pärast tulistajat ning kohtusid temaga veretöö sündmuspaigaks olnud klassi uksel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tekkinud tulevahetuse järel taganesid kaks politseinikku kooli koridori, kus ametnikud ootasid enne tulistaja tapmist üle tunni aja.

Kuigi politseinike tegevusetus on pälvinud palju kriitikat, pole 21 tapetu lähedased rahul ka video lekkimisega ajakirjandusse. Nende hinnangul oleks tulnud seda esmalt näidata neile.

"Kõik need politseinikud oma kilpide, relvade ja kaitsevarustusega lihtsalt seisavad. Lihtsalt seisavad seal. Samal ajal tulevad hädaabikõned väikselt lapselt, kes ütleb, et ta kuuleb neid ja palub politseinikel klassi siseneda. See pole lihtsalt õige. Nad ise soovisid saada politseinikeks, et teenida ja kaitsta. Seda nad tol päeval ei teinud," ütles Uvalde elanik Daniel Valdez Myers.