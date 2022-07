USA president Joe Biden alustas Iisraelist Lähis-Ida visiiti

"Täna puhuvad rahutuuled Põhja-Aafrikast üle Vahemere Pärsia laheni välja. Härra president, see reis on teie rahuteekond Iisraelist Saudi Araabiasse, Pühalt maalt Hejazi. Ma loodan ja palvetan, et see aitab arendada piirkondlikku nägemust õitsengust, integratsioonist, rahust ja julgeolekust kogu meie regioonile," ütles Iisraeli president Isaac Herzog kohtumisel.

Prasst kahte päeva Jeruusalemmas kohtub Biden ka Palestiina presidendi Mahmoud Abbasiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Rohkem rahu, rohkem stabiilsust, tugevam side. See on kriitilise tähtsusega kõigile inimestele regioonis. Seepärast arutame siin minu jätkuvat toetust kahe riigi lahendusele isegi kui see ei juhtu lähemal ajal. See jääb minu nägemuses parimaks viisiks kindlustada tulevikuks võrdne vabadus, heaolu ja demokraatia iisraellastele ja palestiinlastele," ütles Biden.

Visiidi lõpetab Biden Saudi Araabias, mida peetakse kogu reisi võtmemomendiks. Varem on Biden hoidunud kohtumistest riigi juhtkonnaga, ent Ukraina sõda ja kütusehindade tõus on pannud teda oma seisukohti üle vaatama.