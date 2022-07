Põud ja kehv veetaristu räsivad Itaalia põllumajandussektorit

Itaalia põllumajandusminister hoiatas kolmapäeval, et kolmandik riigi põllumajandustoodangust on põua ja kehva veetaristu tõttu ohus. Ministri sõnul läheb olukord järgmistel aastatel ainult hullemaks.

Itaalia põllumajandusminister Stefano Patuanelli esitas viimased andmed, mis näitasid, et Itaalia kaotas aastatel 1991-2020 19 protsenti oma veevarudest. Järgmiste kümnendite jooksul võivad veevarud väheneda veel 40 protsendi võrra.

"Oleme tunnistajaks aeglasele, kuid pidevale raiskamisele meie riigis," ütles Patuanelli.

Itaalia kuulutas mitmes põhjapoolses piirkonnas hiljuti välja eriolukorra. Kuumalaine tõttu vähenes Po jõe veetase.

Patuanelli sõnul esinevad suured põuad Itaalias tsükliliselt, kuid prognooside kohaselt hakkavad need esinema üha sagedamalt. "Po jõe piirkond on praegu suurim murekoht, see piirkond annab kolmandiku riigi põllumajandustoodangust," ütles minister.

Itaalia põllumajanduse lobigrupp Coldiretti teatas, et Itaalia põllumehed on eriolukorra tõttu juba kaotanud kolm miljardit eurot. Kulusid suurendab veel Ukraina sõjast tingitud energiahindade järsk tõus, vahendas Bloomberg.

Itaalias on kurikuulsalt halb veetaristu. Riikliku statistikaameti ISTAT hinnangul kaotab riik oma jaotusvõrkudes iga aasta 42 protsenti joogiveest, kuna taristu on väga halvasti hooldatud.