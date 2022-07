Vene rünnakus Vinnõtsja linnale hukkus 22 inimest

Oluline 14. juulil kell 19.21:

- Ukraina välisminister Kuleba tahab, et loodaks rahvusvaheline eritribunal Vene sõjakuritegude uurimiseks;

- Raketirünnakus Vinnõtsja linnale sai surma 22 ja haavata vähemalt 52;

- Vene kõrge ametiisiku sõnul peaks Ukraina aktsepteerima "territoriaalseid reaalsusi";

- Ukraina, Venemaa ja Türgi leppisid Istanbulis kokku ühise koordinatsioonikeskuse moodustamises;

- Venemaa jätkab Ida-Ukrainas Bahmuti linna pommitamist;

- Zelenski määras ametisse uue Tšernivtsi oblasti kuberneri;

- Ukraina luure: Vene vägede võitlusvaim väheneb;

- ISW: Vene rahvuslased jätkavad oma armee juhtkonna kritiseerimist;

- London: Venemaa pole Donbassis viimase 72 tunni jooksul olulisi edusamme saavutanud;

- Zelenski sõnul tehti viljaekspordi kokkuleppe saavutamisel edusamme;

- Ukraina jätkab Hersonis Venemaa laskemoonaladude hävitamist;

- Vene õhuvägi proovis hommikul Maosaart pommitada.

Hollandis Haagis toimus neljapäeval Ukrainas toime pandud sõjakuritegude uurimise konverents

Konverentsil osalevad Ukraina peaprokurör, rahvusvahelise kriminaalkohtu ja Euroopa Liidu esindajad. Omavahel arutatakse, et kuidas koordineerida tõendite jagamist, süüdistuste esitamise strateegiat ja üldist õigusraamistikku sõjakuritegijate kohtumõistmisel.

Konverentsil võtsid videokonverentsi kaudu sõna ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja välisminister Dmõtro Kuleba.

Kuleba tahab, et loodaks rahvusvaheline eritribunal Vene sõjakuritegude uurimiseks.

Vene raketirünnaku tõttu hukkus Kesk-Ukrainas asuvas Vinnõtsja linnas vähemalt 22 tsiviilisikut

"Seal on surnuid ja haavatuid," teatas sotsiaalmeedias Vinnõtsja piirkonna kuberner.

Telekanali CNN teatel hukkus vähemalt 22 inimest ja 52 inimest sai vigastada, nendest 34 on haiglas raskes seisus. Viimaste teadete järgi on hukkunud ka kaks last.

Uudisteagentuuri Reuters teatel põleb linnas ka umbes 50 sõiduautot.

Raketirünnaku toimumist kinnitas ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"On haavatud ja surnuid, nende hulgas on ka väike laps. Venemaa on terroristlik riik," teatas Zelenski.

Vinnõtsja asub Kiievist ligikaudu 200 kilomeetrit edelas ning on seega rindest kaugel. Pole teada, et miks Vene väed linna ründasid.

Vene rünnakus kahjustada saanud hoone Vinnõtsja linnas Autor/allikas: SCANPIX/Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout

Mariupoli linnapea nõuniku sõnul süütasid Ukraina partisanid linnas sateliiditehase

Linnapea nõunik Petro Andrušenko väitis Telegramis, et okupeeritud Mariupolis süüdati kohalike partisanide poolt põlema Ukraina sateliiditehas, et vältida sealse varustuse venelaste kätte jõudmist.

Vene kõrge ametiisiku sõnul peaks Ukraina aktsepteerima "territoriaalseid reaalsusi"

Vene uudisteagentuur Interfax vahendas, et Venemaa on avatud rahuläbirääkimistele Ukrainaga, kuid Ukraina peaks arvestama "territoriaalseid reaalsusi".

Vene välisministri Andrei Rudenko sõnul peaks Kiiev vastama Moskva ettepanekule, et Ukraina ei hakka kuuluma sõjalisse blokki ega arendama tuumarelva. Samuti soovivad venelased, et Ukraina tunnistaks Krimmi Venemaa osana ning Luhanski ja Donetski "rahvavabariikide" iseseisvust.

Ukrainal teadaolevalt tuumaprogrammi ei ole ning riik loobus nendele Nõukogude Liidult pärandatud tuumaarsenalist 1994. aasta Budapesti memorandumi alusel.

Kõrgetasemelised rahukõnelised kahe riigi vahel katkesid kui tulid ilmsiks Vene vägede poolt korda saadetud ulatuslikud sõjakuriteod Butšas, Irpinis ja mujal. Ukraina välisminister Dmitrõ Kuleba välistas kolmapäeval igasugused kõnelused Ukraina territooriumi loovutamiseks, vahendab Reuters. Kuleba sõnul on Ukraina eesmärgiks jätkuvalt kogu riigi vabastamine.

Ukraina, Venemaa ja Türgi leppisid Istanbulis kokku ühise koordinatsioonikeskuse moodustamises

"Kolmapäeval Istanbulis peetud kõnelustel leppisid osapooled kokku ÜRO egiidi all oleva ühise koordinatsioonikeskuse moodustamises. Selle eesmärk on tagada Ukraina teravilja eksport läbi Musta mere," ütles Ukraina presidendi kantselei juht Andrei Jermak.

Jermaki sõnul hakkab keskuse asukoht olema Istanbulis. Selle ülesandeks on Mustal merel ohutuse tagamine, vahendas CNN.

Hinnanguliselt on Ukrainas lõksus 20 miljoni tonni teravilja.

Venemaa jätkab Ida-Ukrainas Bahmuti linna pommitamist

Donetski oblasti juht Pavlo Kõrõlenko teatas, et Venemaa väed jätkavad Bahmuti pommitamist, kasutades selleks Uragani raketiheitjaid. Kõrõlenko sõnul hukkus viimase Venemaa rünnaku tagajärjel vähemalt üks tsiviilisik ja veel viis inimest sai vigastada.

London: Venemaa pole Donbassis viimase 72 tunni jooksul olulisi edusamme saavutanud

Suurbritannia kaitseministeerium teatas neljapäeval, et Venemaa väed pole viimase 72 tunni jooksul Donbassis olulisi territoriaalseid edusamme teinud, vahendas The Guardian.

"Vene väed jätkavad suurtükirünnakuid tervel rindel. Siiski pole nad viimase 72 tunni jooksul saavutanud olulisi territoriaalseid edusamme ja nende pealetung on pärast Lõssõtšanski vallutamist oma hoo kaotanud," teatas ministeerium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ooeYS0oJa7



#StandWithUkraine pic.twitter.com/3TkIw6XCNU — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 14, 2022

Zelenski määras ametisse uue Tšernivtsi oblasti kuberneri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas Tšernivtsi oblasti uueks kuberneriks pankur Ruslan Zaparaniuki. Tšernivtsi oblasti endine kuberner Serhi Osatšuk vallandati juunis, kuna tema asetäitja oli seotud humanitaarabi vargusega.

Ukraina luure: Vene vägede võitlusvaim väheneb

Ukraina luureteenistus SBU avaldas pealtkuulatud kõne, mis paljastas vestluse Venemaa sõdurite vahel. Üks sõdur rääkis, et tema üksus on kandnud suuri kaotusi. Kõneleja ütles, et paljud sõdurid ei taha Ukraina armee pidevate rünnakute tõttu enam järgmistes lahingutes osaleda.

ISW: Vene rahvuslased jätkavad oma armee juhtkonna kritiseerimist

USA-s baseeruva Sõjauuringute Instituudi (Institute for the Study of War) teatel jätkavad Venemaa rahvuslased oma sõjaväe juhtkonna kritiseerimist. Venemaa blogijad kritiseerisid sõjaväge Iraani käest droonide hankimise pärast. Blogijate hinnangul pole armee suutnud lahendada juhtimisprobleeme, mis piiravad Venemaa suurtükiväe tõhusust.

Ukraina jätkab Hersonis Venemaa laskemoonaladude hävitamist

Pealtnägijate teatel teatel pommitas Ukraina kolmapäeval Nova Kahhovka linnas veel üht laskemoonaladu. Esmaspäeval hävitas Ukraina armee samas linnas Venemaa laskemoonalao, vahendas CNN.

"Viimane sihtmärk oli Vene laskemoonaladu Sokili rajoonis. Aitäh HIMARS-ile," ütles Hersoni piirkonna poliitik Serhi Khlan.

Zelenski sõnul tehti viljaekspordi kokkuleppe saavutamisel edusamme

Ukraina, Venemaa ja Türgi ametiisikud kohtusid kolmapäeval Istanbulis, et arutada võimalikku kokkulepet, mille najal saaks taas turvaliselt eksportida maailmaturule Ukraina vilja Musta mere Odessa sadama kaudu. Zelenski sõnul teavitas Ukraina delegatsioon teda teatud edusammudest, vahendas CNN.

"Me teeme tõepoolest suuri jõupingutusi. Olen tänulik ÜRO-le ja Türgile nende vastavate jõupingutuste eest," ütles Zelenski.

Türgi teatas kolmapäeval, et kõnelused jätkuvad Istanbulis nädala pärast.

Vene õhuvägi proovis hommikul Maosaart pommitada

Ukraina lõunapiirkonna staabi sõnul ründasid kaks Vene Su-27 hävitajat Maosaart, eesmärgiga saart pommitada. Väidetavalt kukkusid pommid saare tabamise asemel merre.

Ukrainlaste sõnul on Vene merevägi end ümber organiseerinud – hoides Mustal merel kolme raketilaeva ja kaht allveelaeva.

Ukraina sõdur Donbassis Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MIGUEL MEDINA

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 37870 (võrdlus eelmise päevaga + 300);

- tankid 1667 (+18);

- jalaväe lahingumasinad 3852 (+20);

- lennukid 219 (+2);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 840 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 247 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 109 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 681 (+3);

- tiibraketid 155 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2720 (+16);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 67 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.