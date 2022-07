Donetski oblasti juht Pavlo Kõrõlenko teatas, et Venemaa väed jätkavad Bahmuti pommitamist, kasutades selleks Uragani raketiheitjaid. Kõrõlenko sõnul hukkus viimase Venemaa rünnaku tagajärjel vähemalt üks tsiviilisik ja veel viis inimest sai vigastada.

Oluline 14. juulil kell 5.46:

- Venemaa jätkab Ida-Ukrainas Bahmuti linna pommitamist;

- Zelenski määras ametisse uue Tšernivtsi oblasti kuberneri;

- Ukraina luure: Vene vägede võitlusvaim väheneb;

- ISW: Vene rahvuslased jätkavad oma armee juhtkonna kritiseerimist;

- Ukraina jätkab Hersonis Venemaa laskemoonaladude hävitamist.

Venemaa jätkab Ida-Ukrainas Bahmuti linna pommitamist

Donetski oblasti juht Pavlo Kõrõlenko teatas, et Venemaa väed jätkavad Bahmuti pommitamist, kasutades selleks Uragani raketiheitjaid. Kõrõlenko sõnul hukkus viimase Venemaa rünnaku tagajärjel vähemalt üks tsiviilisik ja veel viis inimest sai vigastada.

Zelenski määras ametisse uue Tšernivtsi oblasti kuberneri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas Tšernivtsi oblasti uueks kuberneriks pankur Ruslan Zaparaniuki. Tšernivtsi oblasti endine kuberner Serhi Osatšuk vallandati juunis, kuna tema asetäitja oli seotud humanitaarabi vargusega.

Ukraina luure: Vene vägede võitlusvaim väheneb

Ukraina luureteenistus SBU avaldas pealtkuulatud kõne, mis paljastas vestluse Venemaa sõdurite vahel. Üks sõdur rääkis, et tema üksus on kandnud suuri kaotusi. Kõneleja ütles, et paljud sõdurid ei taha Ukraina armee pidevate rünnakute tõttu enam järgmistes lahingutes osaleda.

ISW: Vene rahvuslased jätkavad oma armee juhtkonna kritiseerimist

USA-s baseeruva Sõjauuringute Instituudi (Institute for the Study of War) teatel jätkavad Venemaa rahvuslased oma sõjaväe juhtkonna kritiseerimist. Venemaa blogijad kritiseerisid sõjaväge Iraani käest droonide hankimise pärast. Blogijate hinnangul pole armee suutnud lahendada juhtimisprobleeme, mis piiravad Venemaa suurtükiväe tõhusust.

Ukraina jätkab Hersonis Venemaa laskemoonaladude hävitamist

Pealtnägijate teatel teatel pommitas Ukraina kolmapäeval Nova Kahhovka linnas veel üht laskemoonaladu. Esmaspäeval hävitas Ukraina armee samas linnas Venemaa laskemoonalao, vahendas CNN.

"Viimane sihtmärk oli Vene laskemoonaladu Sokili rajoonis. Aitäh HIMARS-ile," ütles Hersoni piirkonna poliitik Serhi Khlan.

Zelenski sõnul tehti viljaekspordi kokkuleppe saavutamisel edusamme

Ukraina, Venemaa ja Türgi ametiisikud kohtusid kolmapäeval Istanbulis, et arutada võimalikku kokkulepet, mille najal saaks taas turvaliselt eksportida maailmaturule Ukraina vilja Musta mere Odessa sadama kaudu. Zelenski sõnul teavitas Ukraina delegatsioon teda teatud edusammudest, vahendas CNN.

"Me teeme tõepoolest suuri jõupingutusi. Olen tänulik ÜRO-le ja Türgile nende vastavate jõupingutuste eest," ütles Zelenski.

Hinnanguliselt on Ukrainas lõksus 20 miljoni tonni teravilja.

Türgi teatas kolmapäeval, et kõnelused jätkuvad Istanbulis nädala pärast.