Vabariiklased tahavad hakata uurima Hunter Bideni äritehinguid

Ajaleht The Times kirjutab, et USA vabariiklaste partei plaanib vahevalimiste võitmise korral hakata uurima president Joe Bideni poja Hunter Bideni vastuolulisi äritehinguid.

Vabariiklaste partei valmistab ette mitmeid uurimisi, sealhulgas turvalisus USA ja Mehhiko piiril ja Bideni administratsiooni poliitika koroonapiirangute kehtestamise suhtes. Samuti tahavad vabariiklased uurida koroonaviiruse päritolu, teatas The Times.

Vabariiklased plaanivad ka Hunter Bideni kutsuda kongressi tunnistusi andma. Väidetavalt häkiti hiljuti sisse Hunter Bideni iCloudi, mis paljastab veel rohkem tema läbikäimist prostituutidega.

Enamik arvamusküsitlusi näitab, et vabariiklased võidavad novembris vahevalimised.

"Kui vabariiklased võtavad kontrolli enda kätte, kasutame vastuste saamiseks võimalust. Vabariiklased hakkavad uurima Hunter Bideni hämaraid äritehinguid," kirjutas sotsiaalmeedias vabariiklasest kongressisaadik James Comer.

"Me ei keskendu Hunter Bidenile mitte poliitilistel põhjustel, vaid seetõttu, et me tunneme, et ta kujutab endast ohtu riiklikule julgeolekule," ütles Comer väljaandele Politico.

Hunter Bideni sülearvutist leitud kirjavahetus ja dokumendid seavad kahtluse alla president Bideni väited, et tal polnud oma poja äritegevusega mitte mingit seost, teatas The Times.

Hunter Bideni endine äripartner väidab, et president oli "suur mees", mis oli seotud tehinguga Hiina energiafirmaga. Tehing ebaõnnestus, kuid USA võimud uurivad nüüd Hunter Bideni maksuasju.

Comeri sõnul tahab ta uurida ka piirikriisi, kuna see on riigis suurendanud narkootikumidega hangeldamist.