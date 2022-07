Mario Draghi valitsust ähvardab kokkuvarisemine

M5S lubas boikoteerida neljapäeval parlamendis toimuvat tähtsat hääletust. See destabiliseeriks Itaalia valitsust, riigi majandust räsivad juba põud, energiahindade tõus ja kasvav laenukoormus.

Neljapäeval hääletab Itaalia parlament eelnõu üle, mis on seotud elukalliduse tõusuga. Eelnõu sisaldab 26 miljardi euro ulatuses meetmeid, mille eesmärk on aidata itaallastel toime tulla hinnatõusuga.

M5S on eelnõu vastu keskkonnaga seotud küsimuste pärast. Partei ei toeta uue uue prügipõletusjaama ehitamist Roomasse. Draghi sõnul on eelnõu hääletus aga usaldushääletus tema valitsuse suhtes. M5S boikott annaks signaali, et partei loobub Draghi valitsuse toetamisest, teatas Politico.

Viimaste nädalate jooksul on pinged kasvanud Draghi ja M5S juhi Giuseppe Conte vahel. M5S-i poliitikud survestavad üha rohkem Contet, kuna arvavad, et partei oleks opositsiooni minnes palju populaarsem.

Kui M5S neljapäeval hääletust boikoteerib, võib president Sergio Mattarella paluda Draghil korraldada usaldushääletus. Tehniliselt suudaks Draghi enamuse säilitada ka ilma M5S-ita. Draghi on siiski korduvalt väitnud, et kui M5S lahkub, siis ta ei saa teist valitsust enam juhtida. Ka parempoolne Liiga erakond on teatanud, et ei osale teises valitsuses. Seetõttu võivad Itaalias tulla erakorralised valimised.