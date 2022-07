Elektriautode juhid sõidavad vaatamata hinnatõusule mitu korda odavamalt

"Selleks, et laadimise kulu võrdustuks kütusekuluga, peaks elektri hind umbes neljakordistuma või kütuste hind kukkuma rohkem kui 80 protsenti, mis kumbki ei tundu realistlik. Neljakordne elektrihinna tõus poleks jätkusuutlik ja seda korrigeeriks kas turg ise (tekitaks tarbimise kriisi) või valitsuse sekkumine," ütles Gridio tegevjuht Konrad Hanschmidt ERR-le.

Erinevate jõuallikatega sõiduautode 12 kuu energiakulude võrdlus juulikuiste hindade juures näitab, et diiselmootoriga linnamaasturi Škoda Kodiaq (keskmine kütusekulu 6,7 liitrit/100 km) on kütuse hind 2000 kilomeetri läbisõidu juures kasvanud 158 eurolt 2021. aastal 259 eurole tänavu.

Bensiinimootoriga Škoda Kodiaqi (kütusekulu 8,2 liitrit/100 km) kütuse hind kasvas aastaga 108 eurot: eelmise aasta juuli 228 eurolt tänavu 336 eurole.

Elektriauto Škoda Enyaqi (energiakulu kuus on 18,0 kWh/100 km) laadimiseks kulus 2021. aasta juulis 55 eurot, sellel aastal 144 eurot.

Elektrikulu arvestades vaatas Gridio enda Eesti klientide keskmist elektrihinda.

Gridio tegevjuht on täheldanud, et kasutajad laevad autot öösiti ning keskmiselt kaks-kolm korda nädalas. See on tema sõnul ka mõttekam.

"Mida tihemini pistikusse panna, seda tõenäolisem on hommiku vahel püüda neid tunde, millal [elekter] on eriti odav. Need, kes laevad tihemini, tabavad neid odavamaid kohti kergemini," ütles Hanschmidt.

Hanschmidti sõnul on aastate lõikes ka elektriautode kogukulud madalamad kui sisepõlemismootoril: "Ei ole vaja teha õlivahetusi, igsuguseid asju läheb vähem katki, hoolduskulud on madalamad."

Ostes on uued elektriautod võrreldavatest sisepõlemismootoriga autodest seni kallimad.