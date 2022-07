Danilson-Järg: uus valitsus justiitsvaldkonna reforme ei plaani

Isamaa justiitsministri kandidaat Lea Danilson-Järg ütles, et koalitsioonileppes ei näe uus valitsus ette justiitsvaldkonda puudutavaid reforme, kuid tema ametiajal on plaanis kriminaalmenetluste kiirendamine ning ühtlasi sooviks ta näha eelnõude juures sisukat demograafilist analüüsi.

"Koalitsioonilepingus praegu selles lühikeses ajaraamis väga suuri justiitsvaldkonna muudatusi ei ole planeeritud. On planeeritud kriminaalmenetlusi tõhustada, et need toimuksid kiiremini ja kvaliteetsemalt, selline punkt on lepingus olemas," rääkis Danilson-Järg.

Ministrikandidaat märkis, et täpsemalt võib ta eesmärkidest rääkida siis, kui on saanud tutvuda ministeeriumi laual olevate jooksvate teemadega. "Väga suuri ainult justiitsvaldkonda puudutavaid reforme hetkel sellel koalitsioonil plaanis ei ole. Küll aga on vaja toetada kõiki muudes valdkondades toimuvaid muudatusi," sõnas Danilson-Järg.

Kriminaalmenetluste kiirendamine vajab Danilson-Järgi sõnul täpsemat analüüsi ning praegu pole veel selge, milliseid muudatusi selleks täpselt on vaja teha.

Danilson-Järgi sõnul on vaja arutada ka koroonapandeemias paika pandud seadusandlust. "Mina toetun põhiliselt Irja Lutsari seisukohtadele, minu meelest on ta väga oluline ekspert selles valdkonnas. Ka meditsiinivaldkonna inimeste vahel tuleb teatud asjad selgeks vaielda – mis on põhjendatud, mis ei ole, mis toimib ja mis ei toimi. Täna on meil väga palju teadmisi, seda infot kõike tuleb analüüsida ja sellest lähtuvalt teha otsuseid," ütles ta.

Ministrikandidaat rõhutas, et muudatused õigusraamistikus peavad tulenema meditsiinilisest vajadusest. "Piirangud peavad olema minimaalsed, aga täpselt nii palju, et sellest tõesti on abi inimeste tervise hoidmisel ja viiruse tõrjumisel," ütles ta.

Riina Solmani rahvastikuministriks oleku ajal töötas Danilson-Järg siseministeeriumis rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juhatajana ning ka selle valdkonnaga näeb ta justiitsministeeriumis kattuvusi.

Näiteks on Danilson-Järgi sõnul seaduste juures nõutud sotsiaalne ja demograafiline mõjuanalüüs, kuid reaalselt ministeeriumisse jõudvaid eelnõusid vaadates on analüüsid tagasihoidlikud. "Tegelikult seal on väga palju arenguruumi, ja mida saab just justiitsministeerium eest vedada - kuidas muuta eelnõude demograafilise mõju hindamine efektiivsemaks, paremaks, täpsemaks, et see tõesti oleks üks oluline aspekt, mida eelnõude menetlemisel ka arvestatakse."

"Ma usun, et äkki ma saan ka selle teema justiitsministrina töötades lauale võtta, arutada neid võimalusi, kuidas tulevikus eelnõude puhul demograafilist mõjuanalüüsi paremaks teha," rääkis ta.

Danison-Järg sõnas, et astus ka erakonna liikmeks, kuna Isamaa poliitilised prioriteedid kattuvad tema enda väärtushinnangutega. "On see rahvusriik, laste ja perede toetamine, haridus, julgeolek, need on kõik ka minu enda jaoks väga olulised teemad."