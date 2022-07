Euroopa Liit valmistab ette seitsmendat sanktsioonide paketti

Tõenäoliselt laiendatakse nimekirja kaupadest, mida ei tohi Venemaale viia, kuna neid saab kasutada ka sõjalistel eesmärkidel. Samuti lisatakse veelgi inimesi sanktsiooninimekirja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uued sanktsioonid aga gaasi ei puuduta, ütles Tšehhi peaminister Petr Fiala.

"Valmistatakse ette seitsmendat paketti ja minu meelest on see õige suund. Probleemne on kindlasti energeetikavaldkonnas sanktsioonide kehtestamine, kuna reegel peaks olema see, et sanktsioonidel on suurem mõju Venemaale kui piiranguid kehtestavatele riikidele. Euroopas on aga riike, mis ei suuda vabaneda Venemaa energiast sõltumisest, vaatamata sellele, et nad intensiivselt selle kallal töötavad. Sellega tuleb arvestada," sõnas Fiala.