Netflix plaanib koos Microsoftiga turule tuua reklaamidega teenuse

Netflix teatas hiljuti, et valis partneriks Microsofti, et luua uus reklaamidega voogedastusteenus, et tuua Netflixi teenusele juurde kasutajaid ja luua ettevõttele uusi tuluallikaid.

Märtsis teatas Netflix, et voogedastuse platvormi kasutajate arv on langenud esimest korda 10 aasta jooksul, vahendab The Wall Street Journal.

Ettevõte teatas juba aprillis, et uurib võimalusi kuidas tuua turule reklaamitulu najal rahastatud voogedastuse teenus.

Microsoft lubab Netflixile tehnoloogilist lahendust reklaamide paigutamiseks Netflixi videotesse. Kõik Netflixis näidatavad reklaamid tuleksid ainult Microsofti platvormi kaudu.

Asjaolu, et Netflix valis just Microsofti tuli paljudele voogedastuse valdkonnas üllatusena, kuna Microsoft ei ole veebi- ega videoreklaami valdkonnas esirinnas. Wall Street Journali teatel kaaluti partneriks ka USA ettevõtet Comcasti ning Google emafirmat Alphabeti.

Lehe allikate järgi valis Netflix Microsofti, kuna Microsoft ei soovi siseneda voogedastusplatvormide turule ja ei oleks seega tulevikus Netflixile potentsiaalne konkurent.

Comcastille kuuluv NBCUniversal haldab voogedastuskeskkonda Peacock ning Google'i alla kuulub ka YouTube.

Microsofti kogemus reklaamituruga pärineb eelkõige otsingumootori Bing opereerimise kaudu. Netflixi silmis olevat Microsofti kasuks rääkinud ka ettevõtte suurem huvi kasutajate privaatsuse vastu, millest Microsofti konkurendid reklaamiturul nõnda palju pole hoolinud.

Kaks ettevõtet ei ole varem sellisel tasemel koostööd teinud.

Netflix on teatanud, et soovib oma keskkonda tuua reklaamid, mis oleksid vähem häirivamad kui telereklaamid aga pole veel täpsustanud kuidas see täpselt välja hakkab nägema.