Ilm läheb jahedamaks ja sajuseks

Madalrõhkkond jääb ka laupäeval Botnia lahe äärde ja selle lõunaserva mööda kandub taas sajupilvi üle Eesti, kuid pigem üksikuid.

Öö vastu reedet tuleb muutliku pilvisusega ja pärast keskööd on laialdasemalt sajuhooge. Kohati on äikest ja sadu võib olla intensiivne. Puhub läänekaare tuul 3-9, põhjarannikul öö hakul puhanguti 13 m/s ja õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis pilvine ja sajab vihma ning üksikuid sajuhooge jõuab juba ka ida poole. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, puhanguti 11 m/s ning soojakraadid jäävad 13 ja 14 kraadi vahele.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, kuid esineb ka selgimisi. Edela- ja läänetuul ei ole märgatavat hoogu juurde kogunud ja õhutemperatuur jääb seekord alla 20 kraadi.

Õhtul on juba selgemat taevast rohkem, aga ka pilvi, millest mõnes kohas hoovihma sajab. Tuul puhub mõõdukalt ja sooja on 14 kuni 16 kraadi.

Nädalavahetusel on sajuseim pühapäev, aga laupäeval on Kagu-Eestis oodata tugevamat sadu. Uue nädala algus on natuke rahulikum, kuid kohati on ikka hoovihma oodata. Keskmised on päeval suve kohta üpriski madalad ja väga üle 20 kraadi kipugi.