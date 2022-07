Pevkur: valitsuse käimajooksmine võtab aega

"Saab olema päris kõva pähkel uuel valitsusel korralikult tööle hakata, see on täiesti kindel. Uusi inimesi, kes ei ole valitsuskogemusega, on päris palju ja kindlasti see tähendab, et käimajooksmine võtab veidi aega. Ma loodan oma kogemusega seda tasakaalustada ja anda head töövaimu," ütles Pevkur.

Pevkuri sõnul töötas Reformierakonna valitsusdelegatsioon hästi ning erakonna pink on pikk. "Valitsusvahetustega peavad kõik inimesed ja ministrid arvestama sellega, et ükski positsioon ei ole kindel ja kui vaadata neid muudatusi, siis peaminister tegi neid võimalikult vähe. Siinkohal tahaksin Kalle Laanetile öelda aitäh selle töö eest, mis ta kaitseministrina tegi."

Kaitseministri välja vahetamine oli Pevkuri sõnul peaministri otsus. Ühe aspektina, mis tema kasuks räägib, tõi ta välja varasema kogemuse kolmikliidus. "Seda kogemust sinna kindlasti on vaja," ütles ta.

Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ministrikandidaatide kohta ütles Pevkur, et erakonnad tegid kompromissi selle vahel, keda soovisid valitsuses näha ja kas nad soovisid uusi nägusid tuua riigikogu valimiste jaoks.

"Mulle tundub, et nii Isamaa kui sotsid pigem nägid seda soovi, et proovivad valitsuskogemuse kaudu tuua enda ridadesse uusi nimesid ja nägusid - eks näis, kas nad veavad välja või mitte," sõnas Pevkur.

Kaitseministrina on Pevkuri sõnul vaja kõik Ukrainast saadavad õppetunnid vaja kanda üle Eesti kaitsevõimesse. "See on meeletu kogemus, mida sealt suudame endale targa tegutsemise korral saada," ütles ta.

"Teine on Soome-Rootsi liitumine NATO-ga ja kolmandaks kõik, mis puudutab ministeeriumi ja kaitseväe koostoimimist ja loomulikult koalitsioonilepingu täitmine, kus on sees nii kaitseliidu rahastuse suurendamine, õhutõrje võimekuse suurendamine ja sellega edasi liikumine. Neid teemasid on palju," ütles ta.