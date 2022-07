Zelenski: Venemaa tuleb kuulutada terroristlikuks riigiks

Oluline 15. juulil kell 06.19:

- Zelenski tahab Venemaa kuulutamist terroristlikuks riigiks;

- OSCE: Venemaa rajas Butšas ja Irpinis piinakambreid ning kasutas tsiviilisikuid inimkilbina;

- Sadu Ukraina poliitikuid ähvardab vangistus ja piinamine Vene vägede poolt.

- Vene allikad kinnitasid, et HIMARS-i rünnakus hukkus mitmed kõrgeid Vene sõjaväelasi.

Zelenski tahab, et Venemaa kuulutataks terroristlikuks riigiks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nõudis neljapäeva õhtul tehtud avalduses, et Vene Föderatsioon kuulutatakse terroristlikuks riigiks. Neljapäeva toimus ka Vene raketirünnak Vinnõtsja linnale, mis asub Kesk-Ukrainas ja kus puuduvad teadaolevad sõjalised sihtmärgid.

Zelenski sõnas, et kui keegi teeks raketirünnaku USA linnale Dallas või Saksa linnale Dresden, siis sellised inimesed kuulutatakse terroristideks ning samasugune põhimõte peaks kehtima ka Venemaa puhul.

Ukraina president kinnitas oma sõnavõtus ka vajadust luua eritribunal Vene sõjakuritegude uurimiseks. Sama ettepanekuga tuldi välja ka neljapäeval Haagis Ukrainas toime pandud sõjakuritegude uurimise konverentsil.

USA välisministeerium on neli riiki lisanud terrorismi toetavate riikide nimistusse, millesse lisamise korral järgnevad karmid sanktsioonid välisabi, kaitsekoostöö, kaubandussuhete ja finantsküsimuste osas. Praegu on selles nimekirjas Kuuba, Põhja-Korea, Iraan ja Süüria.

OSCE raport: Venemaa rajas Butšas ja Irpinis piinakambreid ning kasutas tsiviilisikuid inimkilbina

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) avaldas neljapäeval oma teise raporti Ukrainas toime pandud sõjakuritegude kohta, mis katab perioodi 1. aprilli ja 25. juuni vahemikus. Muuhulgas külastasid OSCE eksperdid Ukraina linnu Butšat ja Irpini, mis raporti sõnul ilmestasid rahvusvahelise humanitaarõiguse ja Genfi konventsioonide rikkumist ning on seetõttu kõhkluseta sõjakuriteod.

Lisaks juba varem kindlaks saanud tsiviilisikute tapmistele sai OSCE tõendeid piinakambritest ja tsiviilisikute kasutamisest inimkilbina Vene vägede poolt. Raporti sõnul oli osade leitud inimsäilmete puhul märke piinamisest, sh olid välja tõmmatud hambad ning ära lõigatud kõrvad. Samuti oli ulatuslikke tõendeid naiste ja laste vägistamisest Vene vägede poolt okupeeritud territooriumitel.

Sadu Ukraina poliitikuid ähvardab vangistus ja piinamine Vene vägede poolt

ÜRO teatel hoitakse sadu Ukraina poliitikuid Vene vägede poolt okupeeritud territooriumitel vastu nende tahtmist vangistuses ning mitmeid neist piinatakse, vahendab BBC.

Üks Ukraina poliitik kinnitas BBC-le, et teda isiklikult piinati Vene vägede poolt kolm päeva füüsilise vägivallaga, elektrivoolu ja külma veega.

ÜRO inimõiguste voliniku teatel on Ukrainas tõendatud 65 kohaliku taseme poliitiku inimrööv alates 24. veebruari invasioonist. ÜRO teatel on nendeni samuti jõudnud info tsiviilisikute tapmisest okupeeritud Mariupoli linnas.

Vene allikate teatel hukkus HIMARS-i rünnakus mitmed kõrged Vene sõjaväelased

Vene allikad on kinnitanud, et Ukrainas on hukkunud Vene kolonel Aleksei Gorobets, kes pandi juhtima hiljuti taasloodud 20. motoriseeritud laskurkorpust. Samuti on järjest tulnud teateid teiste kõrgete Vene sõjaväelaste hukkumisest.

Varasemalt teatasid ukrainlased, et Hersonis tabas Ukraina HIMARS-i rünnakuga 20. diviisi staapi. Ukrainlaste teatel sai surma Venemaa 20. laskurkopruse juht, staabiülem, operatsioonide staabi ülem, suurtükiväe ülem ning Vene 22. armeekorpuse staabiülem.