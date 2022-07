Läti venemeelne aktivist Lindermans jääb vahi alla

Lindermansi süüdistatakse genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude, rahuvastaste kuritegude ja sõjakuriteo õigustamises. Kohtu otsust edasi kaevata ei saa ning järgmine kord hindab kohtunik eeluurimisvangistuse vajalikkust augusti lõpus.

Lindermansi kaitsja sõnul taotles ta nüüd, nagu ka esimese astme kohtus, vahi all hoidmise asendamist kautsjoniga, kuid kohus oli vastupidisel seisukohal. Pakutud kautsjoni suurust avaldatud pole.

Läti julgeolekuteenistus vahistas Lindermansi 21. juunil Venemaa relvajõudude ukrainlaste ja Ukraina riigi vastu sooritatud sõja- ja muude kuritegude süstemaatilise heakskiitmise ja õigustamise eest internetis.

Julgeolekuteenistuse huviorbiiti sattus Lindermans juba tükk aega tagasi Kremli huvidele vastava tegevuse eest. Julgeolekuteenistus tegi kindlaks, et pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse hakkas Lindermans levitama internetis vabalt ligipääsetavates keskkondades infot Venemaa sõjategevuse kohta Ukrainas, kajastades sündmusi aga kooskõlas Kremli narratiiviga.

Julgeolekuteenistuse käsutuses olevate andmete kohaselt saab Lindermans oma tegevuse eest ka raha Venemaal registreeritud juriidilistelt isikutelt.

Praegune ei ole Lindermansile esimene kord trellide taha sattuda. 2018. aastal peeti ta kinni seoses Läti Vene Liidu korraldatud meeleavaldusega venekeelsetes koolides järkjärgulise läti õppekeelele ülemineku vastu. Hiljem kriminaalmenetlus küll lõpetati, kuid Lindermansi Kremli-meelsete vaaadete tõttu jäi ta ka järgnevaiks aastaiks julgeolekuteenistuse jälgimise alla.

Lindermans pole ainuke, kellega Läti julgeolekuteenistusel pärast Ukraina sõja algust tegemist teha on tulnud. Agressorit toetavate seisukohtade levitamise eest on algatatud kokku 19 kriminaalasja, samuti on julgeolekuteenistus politseilt üle võtnud neli vihakõnega seotud kriminaalasja. Kahes asjas on kohtueelne uurimine juba lõpetatud ning materjalid prokuratuuri saadetud. Ülejäänud asjades jätkub kohtueelne uurimine, kahtluse all on kokku 23 inimest.