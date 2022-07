Macron lubas igakülgselt Ukrainat aidata

Macron hoiatas oma intervjuus, et sõda Ukrainas muutub sügiseks väga raskeks ning kinnitas üle, et Prantsusmaa on valmis Ukrainat igakülgselt aitama, vahendab briti ajaleht The Times.

Macron süüdistas Venemaad energiaekspordi kasutamises relvana ning teatas, et Vene gaasi tarned Prantsusmaale lõppevad peatselt. Prantsusmaa tarnib Venemaalt ligikaudu viiendiku oma maagaasist.

President kiitis ka ukrainlaste julgust ning hoiatas, et sõda võib veel pikka aega kesta.

Prantsusmaa president külastas juunis Kiievit ning Prantsusmaa on andnud Ukraina relvajõududele 18 Caesar iseliikursuurtükki.

Intervjuu käigus lootis Macron, et parlamendienamuse kaotanud presidendi erakond võib siiski loota opositsioonierakondade mõistlikule käitumisele seadusloomes.